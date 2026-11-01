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Da li bi grupa Destiny’s Child mogla ponovo da se okupi na sceni tokom poluvremena Superboula 2027. godine? Ova mogućnost ponovo je podstakla maštu obožavalaca nakon što je najavljeno da će Džej Zi biti glavni izvođač muzičkog spektakla na jednom od najgledanijih sportskih događaja na svetu.

Prošlog meseca objavljeno je da će Džej Zi, koji u NFL-u ima ulogu stratega za muzički zabavni program uživo, nastupiti tokom poluvremena Superboula LXI.

Novinari magazina Pipl razgovarali su sa Keli Rouland 28. oktobra, na gala večeri organizacije Airbnb.org u Holivudu, a pevačicu su pitali da li bi Destiny’s Child mogle da se pojave kao iznenađenje tokom njegovog nastupa.

Keli Rouland Foto: Defrance / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Keli je bliska prijateljica Džej Zija, pre svega zahvaljujući dugogodišnjem prijateljstvu sa njegovom suprugom Bijonse, sa kojom je nekada bila članica popularne ženske grupe.

„To nije moja stvar. To je njegov nastup. To nije moja stvar“, odgovorila je Keli, ne želeći da otkrije da li se sprema iznenađenje.

Grupa je imala šest članica, ali je najpoznatija trojka

Tokom postojanja grupe Destiny’s Child kroz nju je prošlo ukupno šest pevačica. Ipak, najpoznatiju postavu činile su Keli Rolend, Bijonse i Mišel Vilijams.

Među nekadašnjim članicama bile su i Le Toja Laket i La Tavija Roberson, koje su bile deo originalne postave, kao i Fara Frenklin. Ona se grupi pridružila početkom 2000. godine, zajedno sa Mišel Vilijams, nakon odlaska Laket i Roberson, ali je posle samo šest meseci napustila sastav.

Nagrađivana grupa objavila je četiri studijska albuma, jedan božićni album i nekoliko kompilacijskih izdanja u periodu od 1990. do 2006. godine.

Destiny’s Child ostavile su veliki trag na muzičkoj sceni hitovima kao što su „Say My Name“, „Independent Women Part I“, „Survivor“, „Bootylicious“, „Lose My Breath“ i „Bills, Bills, Bills“.

Džej Zi, Superboul 2026 Foto: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia

Džej Zi će nastupiti tokom poluvremena Superboula LXI, koji je zakazan za 14. februar 2027. godine na stadionu SoFi u Ingle vudu, u Kaliforniji.

Iako Keli Rolend nije želela da potvrdi da li će joj se Bijonse i Mišel pridružiti na sceni, njena zagonetna reakcija sigurno će dodatno podstaći nagađanja o mogućem povratku legendarne grupe.