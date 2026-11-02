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Nika Fehmiu, ćerka poznatih glumaca Uliksa Fehmijua i Snežane Bogdanović i unuka legendarne Branke Petrić, nedavno je postala majka, a sada je na društvenim mrežama pokazala kako izgledaju prvi meseci roditeljstva. Mlada rediteljka, koja svoj privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, napravila je izuzetak i objavila nekoliko nežnih fotografija iz porodičnog doma.

Foto: Instagrma/NikaFehmiu

Unuka legendarnih glumaca Bekima Fehmijua i Branke Petrić na Instagramu je podelila prizore koji odišu toplinom i porodičnom atmosferom, a posebnu pažnju privukla je odeća koju je odabrala za svoju bebu.

Beba u kostimu medvedića raznežila pratioce

Na jednoj od fotografija vidi se ponosni tata koji u naručju drži bebu obučenu u mekani, smeđi kombinezon sa kapuljačom i ušima, zbog čega mališan izgleda poput plišanog medvedića. Dodatnu dozu nežnosti prizoru daje to što je otac sakrio lice iza bebe, pa je upravo najmlađi član porodice dospeo u prvi plan.

Foto: Instagrma/NikaFehmiu

Ipak, Nika nije propustila priliku ni da zabeleži jedan od svojih posebnih trenutaka sa bebom.

Pozirala je u opuštenom, kućnom izdanju, sedeći pored kamina i držeći mališana u naručju. Ovoga puta beba je bila obučena u kostim bundeve, sa prugastim čarapicama, što je fotografiji dalo poseban jesenji šarm.

Pogledajte u galeriji fotografije sa venčanja Nike Fehmiu:

1/8 Vidi galeriju Nika Fehmiu, ćerka glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua, udala se u raskošnom ambijentu. Pogledajte kako je izgledalo venčanje iz snova i ko su joj slavna baka i deda. Foto: Printscreen/Instagram

Mlada mama nije imala potrebu da prizore dodatno opisuje, već je uz objavu ostavila samo emotikone narandžastog srca i bundeve, koji su se savršeno uklopili u atmosferu fotografija.

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