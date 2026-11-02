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Marta Stjuart uklonila je s društvenih mreža fotografiju svog kostima za Noć veštica nakon što je izazvala oštre kritike. Poznata 85-godišnja preduzetnica maskirala se u osobu koja prosi za hranu, a mnogi su je optužili da se ruga siromaštvu. Fotografija je bila deo promotivne objave za njene sveće.

Sporna fotografija i komercijalni kontekst

Na slici, koja je ubrzo obrisana s Instagrama, Stjuart nosi pocepanu odeću i ima uprljano lice. U rukama drži ploču s natpisom: "Gladna sam, pomozite mi!". Objava je promovisala njene sveće za prodajni kanal QVC, a u opisu je stajalo da su proizvodi prikladni za Noć veštica. Upravo je spoj kostima i promocije proizvoda izazvao negativne reakcije.

Foto: Printscreen/ Instagram/ marthastewart48

Bogatstvo kao razlog za kritike

Kritičari su problematizovali odluku da se gladna osoba iskoristi kao kostim za zabavu. Posebno su isticali njeno bogatstvo, koje TMZ procenjuje na oko 400 miliona dolara. Korisnici društvenih mreža opisali su kostim kao "uvredljiv" i "odvratan", a neki su komentarisali da pokazuje potpuni nedostatak dodira sa stvarnošću.

Rasprava se nastavila i na Redditu nakon što je fotografija uklonjena s Instagrama.

Stjuart se još nije oglasila

Iako je izbrisala spornu objavu, Marta Stjuart još nije javno komentarisala kritike. Brisanje nije zaustavilo širenje fotografije jer su korisnici sačuvali snimke ekrana.

Marta Stjuart Foto: Stuart Ramson / Getty images / Profimedia

Ovaj incident dogodio se u vreme obnovljene popularnosti preduzetnice, poznate po kuvanju i uređenju doma, ali i prijateljstvu sa Snupom Dogom i nedavnom Netflixovom dokumentarcu. Njeni kostimi za Noć veštica inače su poznati po kreativnosti i produkciji, ali je ove godine tema zasenila izvedbu.

Video: Noć veštica ili Sveti Luka