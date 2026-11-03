Da li su znali?

Da li su znali?

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Istraga protiv Tomasa Markla, oca Megan Markl, otvorila je nova pitanja o pismu koje je britanska policija dobila još 2019. godine. Dok nadležni na Filipinima proveravaju navode o posedovanju materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, britanski mediji postavljaju pitanje ko je u kraljevskoj porodici bio upoznat sa ranijim optužbama. Tomas Markl negira optužbe.

U izveštavanje su sada uključena i imena princa Vilijama i Kejt Midlton. Page Six prenosi tvrdnju neimenovanog izvora Dejli mejla da je kraljevsko domaćinstvo verovatno bilo obavešteno o pismu prosleđenom Hariju i Megan. Međutim, nije javno potvrđeno da su Vilijam i Kejt lično videli pismo ili znali njegov sadržaj. Njihovi predstavnici nisu odmah odgovorili na zahtev tog portala za komentar.

Pismo je stiglo do Harija i Megan, ali ne i do drugih istražnih organa

Londonska policija potvrdila je da je u januaru 2019. primila pismo sa navodima o mogućim krivičnim delima počinjenim van Velike Britanije. Dokument je pregledan, a zatim prosleđen kancelariji vojvode i vojvotkinje od Saseksa.

Detalji optužbi tada nisu dostavljeni drugim policijskim službama. Upravo taj postupak sada je predmet dodatnog preispitivanja.

Prema izveštavanju ITV njuza, pismo je napisala Rozlin Lavles, prva supruga Tomasa Markla. Policija je navela da je poslato kao upozorenje povezano sa bezbednošću Megan, ali da je sadržalo i optužbe o navodnim prestupima njenog oca u inostranstvu.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

Megan objasnila zašto je prekinula kontakt sa ocem

Megan je povodom novih navoda saopštila da je duboko uznemirena i da su njene misli sa decom koja su možda pretrpela nasilje. Pismo sa ranijim optužbama navela je kao razlog zbog kojeg je prekinula kontakt sa ocem.

U prvom saopštenju pomenula je 2018. godinu, dok policijska evidencija pokazuje januar 2019. Njen predstavnik kasnije je objasnio da je mogla da pogreši za nekoliko meseci i da datum iz zvanične evidencije treba smatrati merodavnim.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Istraga na Filipinima, Markl negira optužbe

Filipinske vlasti istražuju navode da je Tomas Markl posedovao fotografije i drugi materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece. Prema medijskim izveštajima, slučaj je prijavio njegov sin, Tomas Markl Mlađi, nakon navodnog pronalaska materijala među očevim stvarima. Markl Stariji odbacio je optužbe i nazvao ih lažima.

Sud u gradu Sebu odobrio je pregled podataka sa njegovih digitalnih uređaja. Nadležni proveravaju predati materijal, a navodi koji su pokrenuli istragu ne predstavljaju dokaz krivice.

Preispituje se i postupanje britanske policije

Slučaj je u međuvremenu otvorio pitanje odgovornosti londonske policije. Nezavisno telo za nadzor policijskog postupanja, IOPC, saopštilo je da će istražiti zašto optužbe iz pisma nisu svojevremeno prosleđene nadležnim organima u drugim državama.

Policija je najavila da će navode sada dostaviti odgovarajućim službama u inostranstvu. Kada je reč o Vilijamu i Kejt, za sada ostaje nepoznato da li su i u kojoj meri bili upoznati sa sadržajem pisma.

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: BBC povukao podkast o princu hariju i Megan Markl