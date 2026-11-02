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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Silahtar ne odustaje od Gevherhan Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 107. epizode

Dok Ajše besni jer je Farija trudna, sultan Murat se suočava sa sve većim brojem neprijatelja koji prete da ugroze Osmansko carstvo. Dok se na istoku vode borbe za Bagdad i Revan, pobunjenici okupljaju vojsku, a sumnja da se izdajnici nalaze i unutar samog dvora postaje sve ozbiljnija. Murat je odlučan da pronađe sve one koji rade protiv njega, ali nova otkrića pokazuju da je opasnost mnogo veća nego što je očekivao.

U međuvremenu, Evlija Čelebija i Hezarfen pokušavaju da otkriju kakve veze persijski izaslanici imaju sa sveštenikom Kornelijusom, koji je uprkos proterivanju i dalje u prestonici. Njihova istraga dovodi ih u opasnost, ali ono što otkrivaju pokreće novi talas sumnji u odanost ljudi iz sultanovog okruženja. Kada Murat sazna da je jedan od njegovih ljudi umešan u povratak proteranog sveštenika, njegova reakcija biće nemilosrdna.

Kosem je spremila poklon za Gulbahar Foto: umut volkan kincir

Dok se u dvoru zaoštravaju odnosi, Gulbahar postaje Kosemina meta. Majka sultanija ne namerava da joj dozvoli da nastavi da ugrožava njen položaj, pa joj jasno stavlja do znanja da će od sada biti pod njenom kontrolom. U krevetu joj ostavlja poklon, zbog kojeg će Gulbahar doživeti šok kada se probudi. Istovremeno, glasine o Farijinoj trudnoći počinju da se šire prestonicom, a Ajše protiv princeze priprema opasnu spletku koja bi mogla da ugrozi njen život.

Međutim, najveća opasnost tek dolazi. Iza smrti sveštenika Kornelijusa krije se mnogo šira zavera, a Sinan-paša i Gulbahar kuju plan koji bi mogao da promeni sudbinu čitavog carstva. Dok se Ilijas-paša priprema za pobunu u Balikesiru, Kosem i Murat shvataju da su neprijatelji sve bliže. Sultanova majka upozorava sina da ne napušta prestonicu, a Murat poziva muftiju Ahizade-efendiju kako bi saznao zašto ga je ranije savetovao da ne šalje Ilijas-pašu.

Ajše sprema spletku Fariji Foto: umut volkan kincir

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