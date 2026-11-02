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Dejvid Švimer danas slavi 60 rođendan, a iako ga je uloga smušenog paleontologa Rosa Gelerau kultnoj seriji "Prijatelji" obeležila za ceo život, njegov svet se danas znatno razlikuje od onoga kakvim su ga zamišljali milioni obožavatelja pred malim ekranima.

Glumac koji je devedesetih postao jedna od najvećih televizijskih zvezda nije se prepustio isključivo slavi koju mu je donela legendarna serija, već je postupno gradio karijeru i izvan njenih okvira. Okušao se u režiji, posvetio pozorištu, prihvatao nove televizijske uloge, ali i pronašao područja kojima želi da se bavi daleko od reflektora. Danas, dok ulazi u novu životnu deceniju, Švimer mnogo više pažnje posvećuje projektima u koje veruje, humanitarnom radu i, pre svega, porodici.

U galeriji pogledajte kadrove iz kultne serije "Prijatelji":

1/10 Vidi galeriju Serija Prijatelji popularnost je stekla još 1994. godine Foto: Warner / AFP / Profimedia, LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia, Warner / NBC / Hollywood Archive / Profimedia

Dejvid Švimer rođen je 2. novembra 1966. u Njujorku, a odrastao je u Los Anđelesu, gde je još kao dečak počeo da se interesuje za glumu. Ljubav prema pozorištu s vremenom se pretvorila u ozbiljan profesionalni put, pa je studirao pozorišnu umetnost na Univerzitetu Nortvestern, gde je 1988. diplomirao.

Pre nego što je postao globalna zvezda, Švimer je glumačko iskustvo sticao na pozorišnim scenama, a s prijateljima i kolegama osnovao je pozorišnu trupu koja će posle prerasti u čikaški Lookingglass Theatre.

Foto: Profimedia

Presudan trenutak u njegovoj karijeri stigao je 1994. godine, kada je dobio ulogu Rosa Gelera u seriji "Prijatelji".

Priča o šestoro prijatelja koji pokušavaju da pronađu svoje mesto u životu, ljubavi i karijeri ubrzo je osvojila publiku širom sveta, a serija se tokom deset sezona pretvorila u jedan od najvećih televizijskih fenomena devedesetih i ranih 2000-ih.

Švimer je zahvaljujući Rosu postao prepoznatljivo lice popularne kulture, a njegova komična nespretnost, komplikovan odnos s Rejčel i legendarne replike ostali su u sećanju generacija gledalaca.

Foto: Profimedia

Ipak, glumac se nije prepustio isključivo slavi koju mu je donela serija, već je postupno gradio karijeru i izvan njenih okvira.

Okušao se u režiji, posvetio pozorištu, prihvatao nove televizijske uloge, ali i pronašao područja kojima želi da se bavi daleko od reflektora. Danas, dok ulazi u novu životnu deceniju, Švimer mnogo više pažnje posvećuje projektima u koje veruje, humanitarnom radu i, pre svega, porodici.

Foto: Profimedia

Nakon što je deset godina zasmejavao milione gledalaca u kultnoj seriji "Prijatelji", Dejvid je odlučio da se više posveti radu iza kamere. Režirao je brojne epizode televizijskih serija i filmove, a nedavno je preuzeo funkciju producenta-reditelja u pozorištu Lookingglass Theatre u Čikagu, koje je i pomogao da osnuje krajem osamdesetih.

Iako mu je baza u Njujorku, često balansira između pozorišnih dasaka i novih televizijskih angažmana. Tako se prošle godine pojavio u drugoj sezoni horor serije "Goosebumps", podsetivši publiku na svoj neosporni glumački talenat, a dugi niz godina posvećen je i humanitarnom radu i kampanjama protiv seksualnog nasilja.

Foto: Profimedia

Njegov ljubavni život oduvek je privlačio pažnju javnosti. Krajem devedesetih ljubio je pevačicu Natali Imbrulju, a bio je veren i s glumicom Mili Avital. Ta veza se neslavno završila jer je glumac, kako je sam priznao, previše vremena posvećivao poslu umesto privatnom životu.

Ipak, obožavatelje je najviše zaintrigiralo priznanje sa specijalnog okupljanja glumaca "Prijatelja". Tada su on i Dženifer Aniston otkrili da su tokom snimanja prvih sezona bili jako zaljubljeni jedno u drugo, ali nikada nisu prešli granicu jer je jedno od njih uvek bilo u vezi. Svu tu ljubav i obožavanje naprosto su usmerili u Rosa i Rejčel.

Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Dejvid je sreću na kraju pokušao da pronađe s britanskom umetnicom i fotografkinjom Zoe Bakman. Upoznali su se u Londonu, venčali u junu 2010. godine, ali su nakon sedam godina braka odlučili da se raziđu u prijateljskim tonovima.

Uprkos razvodu, Dejvid i Zoe ostali su u izvrsnim odnosima, prvenstveno zbog njihove ćerke Klio. Glumac ne krije da mu je ćerka apsolutni prioritet u životu i da zbog nje ograničava putovanja i pažljivo bira projekte kako bi što više vremena provodili zajedno.

Ovako danas izgleda Dejvid Švimer Foto: Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zanimljivo je da je upravo ćerka Klio inspirisala njegov nastup u poznatoj britanskoj kulinarskoj emisiji. Budući da je ona odmalena vegetarijanka, ponosni tata pripremio je posebnu pitu od tofua i karija kojom je tada oduševio strogi televizijski žiri.

Ulazak u sedmu deceniju života Švimer dočekuje daleko od holivudskog glamura, posvećen porodici i pozorišnim projektima u koje istinski veruje. Čini se da je konačno pronašao ravnotežu o kojoj je maštao na samom vrhuncu svoje karijere.

(Kurir.rs/ Net.hr)

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