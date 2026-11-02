Liam Fitzgerald, američki fitnes influenser koji je poginuo u motociklističkoj nesreći u 29. godini

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Američki fitnes influenser Lijam Ficdžerald (Liam Fitzgerald) poginuo je u teškoj motociklističkoj nesreći u 29. godini. Vest o njegovoj iznenadnoj smrti potvrdila je devojka Džejmi Lin Rinaldi, koja se od njega oprostila potresnom objavom na Instagramu i otkrila da je preminuo u petak, 30. oktobra, oko dva sata posle ponoći.

Ficdžerald, kojeg je na Instagramu pratilo više od milion ljudi, godinama je gradio karijeru na društvenim mrežama, gde je govorio o treninzima, zdravim navikama i ličnom razvoju. Njegova smrt potresla je brojne pratioce, a društvene mreže preplavile su oproštajne poruke prijatelja i ljudi koji su ga poznavali.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije:

1/6 Vidi galeriju Liam Fitzgerald, američki fitnes influenser koji je poginuo u motociklističkoj nesreći u 29. godini Foto: instagram/liam_fitzgerald_

Devojka otkrila detalje tragedije

Džejmi Lin Rinaldi oglasila se 31. oktobra, dan nakon tragedije, i saopštila da njen partner nije preživeo teške povrede zadobijene u motociklističkoj nesreći.

"Sa najtežim bolom u srcu delim razarajuću vest da je Lijam preminuo nakon motociklističke nesreće 30. oktobra, oko dva sata ujutru", napisala je.

Kako je navela, ljudi koji su se našli uz njega pokušavali su da mu pomognu, ali povrede su bile toliko ozbiljne da nisu uspeli da ga spasu.

"Zadobio je teške povrede i, uprkos naporima onih koji su očajnički pokušavali da ga spasu, nisu uspeli da ga vrate u život", poručila je Džejmi.

Liam Fitzgerald, američki fitnes influenser koji je poginuo u motociklističkoj nesreći u 29. godini Foto: instagram/liam_fitzgerald_

U nastavku objave opisala je koliko je njegov odlazak pogodio porodicu, prijatelje i sve koji su ga voleli.

"Ne postoje reči kojima bi se opisao bol zbog ovog gubitka. Ovo je izuzetno težak i bolan period za sve koji su ga poznavali i voleli", napisala je.

Zamolila je javnost da porodici pruži razumevanje i omogući joj da u miru prođe kroz najteže trenutke.

"Molim vas da Lijamovu porodicu, njegove voljene i sve koji su mu bili bliski zadržite u svojim mislima i molitvama. Molim vas da nam pružite razumevanje, ljubav i privatnost dok prolazimo kroz ovaj nezamisliv gubitak. Počivaj u miru, Lijame. Mnogo te volimo", završila je emotivnu poruku.

Ko je bio Lijam Ficdžerald?

Lijam Ficdžerald živeo je u Majamiju, gde se bavio fitnesom, radom sa klijentima i stvaranjem sadržaja za društvene mreže.

Na Instagramu je okupio više od milion pratilaca, sa kojima je delio savete o fizičkoj aktivnosti, izgledu, životnim navikama i finansijama. Pored svakodnevnog objavljivanja sadržaja, radio je i kao fitnes trener, nudeći individualne programe i saradnju sa klijentima.

Veliku pažnju posvećivao je i motociklima, koji su često bili deo njegovih objava. Na Instagramu je delio fotografije i snimke vožnje, dok je njegova devojka prethodnih meseci takođe objavljivala zajedničke trenutke u kojima se pojavljivao njegov motor.

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