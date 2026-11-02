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Irina Šajk i Bredli Kuper su odličan primer bivših koji su ostali prijatelji i nakon raskida, a svake godine se manekenka i glumac tradicionalno maskiraju i sa ćerkom Leom de Senom idu u pohod na slatkiše!

Američki običaj trick-or-treat za Noć veštica je obavezan u njihovoj maloj porodici, pa ni ova godina nije izuzetak. Nekoliko meseci nakon što se Bredli Kuper oženio supermodelom Điđi Hadid, on je s Irinom i Leom krenuo ulicama Njujorka od vrata do vrata po slatkiše.

Irina Šajk, Bredli Kuper
Irina i Bredli Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Glumac je odabrao zastrašujući kostim sastavljen od belog ogrtača i lobanje, dok je ruska lepotica bila đavolica, u crvenom PVC kombinezonu i s rogovima na glavi.

Paparaci su ovekovečili njihovu šetnju, tokom koje su Irina i Bredli ćaskali kao i inače.

Irina Šajk, Bredli Kuper
Irina i Bredli sa ćerkom Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Irina Šajk je i na Instagramu podelila fotografije svog kostima, koje su prikupile prgršt lajkova za kratko vreme.

– Anđeo je postao đavo – napisala je u šali manekenka, aludirajući na svoju nedavnu šetnju na reviji brenda Victoria's Secret, kada je imala anđeoska krila.

Manekenka je pred reviju dala izjavu za ¡HOLA!, kada se osvrnula na svoje prepoznatljivo samopouzdanje na pisti.

– Mislim da je ovih dana teško imati samopouzdanja – bila je iskrena Irina Šajk.

(Kurir.rs/Glossy)

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Irina Šajk Izvor: Tiktok/runwaybybella