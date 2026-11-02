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Penelope Kruz i Havijer Bardem, zlatni španski par kako ih s pravom zovu, već godinama ne izlaze iz centra pažnje, ali su jednu stvar oduvek brižno čuvali – privatnost svoje dece. Za razliku od mnogih slavnih roditelja koji svoje "nepo bebe" odmalena vode na crvene tepihe i predstavljaju javnosti, njih dvoje odlučili su da sina i ćerku sklone što dalje od reflektora, paparaca i znatiželjnih pogleda. Ipak, petnaestogodišnji Leo upravo je napravio prvi korak ka svetu od kog su ga toliko dugo štitili...

O hvaljenom ostvarenju "La Bola Negra" priča se još od maja, kada je prvi put prikazano na Kanskom festivalu. Gde god ga je proteklih meseci promovisala Penelope Kruz, jedna od glavnih junakinja, bila je ispraćena višeminutnim ovacijama. Međutim, u filmu se pojavljuje još neko – njen sin Leo Ensinas Kruz, kojem "Crna lopta" predstavlja vatreno krštenje.

Njegova uloga za sada je veoma mala, ali je vest o filmskom debiju svakako privukla veliku pažnju, posebno zbog činjenice da se o sinu najpopularnijeg španskog para nije znalo gotovo ništa. Zanimljivo je da petnaestogodišnji Leo nema nijednu repliku i da se pojavljuje u kratkoj sceni koja se odvija u kazinu u Granadi.

Penelope i Havijer Bardem imaju i ćerku Lunu, trinaestogodišnjakinju. Iako rado daju intervjue i često ih viđamo u javnosti, popularni glumci uvek su nastojali da deci obezbede što normalnije odrastanje, bez pritisaka koje nosi život u porodici poznatoj širom sveta. Nikada ih nisu vodili na događaje, niti ih slikali za časopise, a retke fotografije koje su dospevale do medija uglavnom su nastajale iz daljine, zahvaljujući paparacima. Zbog toga je par čak pokretalo i pravne postupke.

Penelope Kruz i Havijer Bardem na premijeri filma Bunker na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Leo i Luna nemaju ni profile na društvenim mrežama, a zanimljivo je i da je on prvi mobilni telefon dobio tek pre nekoliko meseci. Penelope je često govorila o tome koliko joj je važno da deca sama odluče da li žele život pod lupom javnosti, ističući da im se neće mešati u izbor profesije. Ali, jabuka ne pada daleko od stabla... Kako pobeći od tolikog talenta, koji je njihovim roditeljima dobio sve najveće nagrade, uključujući i Oskare?

Leo je, očigledno, odmah u sebi otkrio taj dar. "La Bola Negra" mu, inače, nije prvo iskustvo ove vrste, budući da je letos učestvovao u sinhronizaciji animirane "Priče o igračkama 5", pozajmivši glas jednom od likova.

Njegov prvi pravi filmski korak prokomentarisala je i tetka, Monika Kruz, takođe poznata glumica. Kako je istakla, nije iznenađena Leovim interesovanjem za ovu umetnost jer su njegov dar svi u porodici primetili još dok je bio mali.

(Kurir.rs/Žena)

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