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Marius Borg Hejbi (29), pastorak norveškog kralja Hakona i sin prestolonaslednice Mete-Marit, trebalo bi da bude pušten iz kućnog pritvora i da mu bude uklonjena nanogica dok čeka odluku o žalbi na presudu za silovanje.

Hejbi je u junu osuđen na četiri godine zatvora, nakon što je proglašen krivim za dve od četiri tačke optužnice za silovanje. Osuđen je i za nasilje u porodici i niz drugih krivičnih dela, ali je uložio žalbu na presudu.

Trenutno se nalazi u kućnom pritvoru, u porodičnoj rezidenciji na kraljevskom imanju nedaleko od Osla. Međutim, norveški okružni sud u ponedeljak je doneo odluku da može da bude pušten na slobodu dok čeka ishod žalbenog postupka.

Marius Borg Høiby Foto: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Profimedia

Odluka o njegovom puštanju i uklanjanju nanogice još može biti poništena pred višom sudskom instancom.

Hejbi će tokom narednih mesec dana ipak morati redovno da se podvrgava testiranju na prisustvo droge i alkohola, kao i da se javlja policiji.

Tužilaštvo je tražilo produženje njegovog pritvora. Suđenje po žalbi trebalo bi da počne u februaru.

Osuđen po 34 tačke optužnice

Hejbi je na suđenju u Oslu u junu proglašen krivim za dve od ukupno četiri tačke optužnice za silovanje. Sin norveške prestolonaslednice suočavao se sa čak 40 optužbi, a osuđen je po 34 tačke.

Priznao je deo lakših krivičnih dela povezanih sa drogom i saobraćajnim prekršajima, ali je negirao najteže optužbe, uključujući sve četiri tačke koje su se odnosile na silovanje. Tokom suđenja govorilo se i o njegovoj zavisnosti od narkotika, kao i o snimcima seksualnih odnosa koje je sam napravio.

Hejbi je tokom postupka govorio o pritisku kojem je, kako tvrdi, bio izložen odrastajući kao sin norveške prestolonaslednice.

„Imam ogromnu potrebu za potvrdom i prihvatanjem. Mnogo seksa, mnogo alkohola. Malo ljudi može da razume život koji sam vodio. Mnogo žurki, alkohola i nešto droge“, izjavio je.

Marius Borg Hoiby Foto: Nieboer/Picture Press europe / Sipa Press / Profimedia

Jedna od žena za čije je silovanje osuđen bila je prisutna u sudnici kada je izrečena presuda. Briznula je u plač nakon što je sud objavio da je Hejbi kriv. Tužilaštvo je navelo da je žena bila bez svesti ili je spavala kada ju je Hejbi silovao nakon jedne zabave u Oslu u martu 2024. godine.

Ključni dokaz u ovom slučaju bili su snimci koje je sam napravio. Sve četiri optužbe za silovanje odnosile su se na žene koje su u trenutku navodnih napada spavale ili bile u stanju u kojem nisu mogle da pruže otpor.

Žene nisu znale šta im se dogodilo sve dok policija, nakon Hejbijevog hapšenja, nije pronašla snimke u njegovom telefonu.

Pored silovanja, osuđen je i za zlostavljanje žena, neodgovorno ponašanje i niz drugih krivičnih dela.