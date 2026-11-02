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Voditeljka Dragana Anastasijević vodila je većeras Dnevnik 2 na Prvom programu Radio televizije Srbije. Ona je gledaocima dobro poznato lice.

Dragana Anastasijević Foto: RTS Printscreen

Dragana ima iskustvo vođenja informativnih emisija, a mahom je znamo kao prezenterku Vesti. Podsetimo, prethodnih dana Dnevnik 2 na RTS-u su vodili Miljana Lazić, kao i Mirko Mihajlović.

Dragana Anastasijević Foto: RTS Printscreen

Podsetimo, prethodnih dana Javni servis pretrpeo je brojne promene pa je tako prema odluci v.d. glavnog urednika Informativnog programa Borivoja Uskokovića, juče su smenjeni sa dužnosti urednika redakcija: Dopisništva Vesna Šiljegović, Regiona Nikolina Rakić, "Oka" Gorislav Papić, Sajta Zoran Stanojević i Dijaspore Suzana Gvozdenović. Takođe su smenjeni i urednici centralnog Dnevnika u 19.30: Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić. Prethodno je Manja Grčić podnela Upravnom odboru ostavku na mesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije.

Nova lica RTS

Voditeljka Milica Simović jedno je od novih TV lica RTS-a odabranih putem Javnog poziva. Osim nje tu su i Mina Spasojević, Milica Bulat, Marko Jeremenović, Branislav Ćalić, Biljana Đajić, Ana Stojadinović, Andrija Blagojević, Helena Orlić, Milica Bainović, Jovan Vukosavljević, Jana Stanić, Milica Simović, Luka Vujović, Sara Milićev, Dejan Karović, Katarina Petrović i Luka Radosavljević.