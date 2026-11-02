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Američki di-džej Džuan Etkins, koji se smatra jednim od pionira tehno muzike, preminuo je u 64. godini, saopštili su na društvenim mrežama njegova agencija „Grinsmit Artist“ i nekoliko bliskih prijatelja.

Njegova smrt potresla je muzički svet, posebno ljubitelje elektronske muzike, jer je Etkins bio jedan od umetnika koji su postavili temelje tehno zvuka i uticali na generacije muzičara širom sveta.

Pronađen bez svesti u hotelskoj sobi u Meksiku

Agencija „Grinsmit“ objavila je vest o njegovoj smrti na Instagramu, uz fotografiju umetnika na kojoj su navedene godine njegovog rođenja i smrti – 1962–2026.

Uz video-snimak muzičara, agencija je objavila i emotivnu poruku:

„Toliko godina, toliko bina, toliko nezaboravnih trenutaka... Uvek smo mislili da će ih biti još.“

Nekoliko njegovih bliskih prijatelja, koje su citirali američki mediji ili su se oglasili na društvenim mrežama, navelo je da je muzičar u subotu pronađen bez svesti u hotelskoj sobi u Meksiko Sitiju, gde je te večeri trebalo da nastupi u jednom klubu. Ubrzo nakon toga proglašena je njegova smrt. Uzrok za sada nije poznat.

Prijatelji iz čuvenog trija skrhani bolom

Od Etkinsa su se oprostili i njegovi prijatelji iz detinjstva i muzički saradnici Kevin Sonders i Derik Mej, sa kojima je činio čuveni trio „Belvil tri“.

Kevin Sonders nije krio tugu zbog gubitka prijatelja.

„Ova vest mi slama srce. Džuan je bio tvorac tehna, pravi vizionar koji je utro put mnogima od nas... Zajedno smo prošli putovanje koje je zauvek promenilo muziku“, napisao je.

Dirljive reči imao je i Derik Mej, koji je istakao da je Etkins godinama imao zdravstvene probleme, ali da o njima gotovo nikada nije govorio.

„Nikada se nije žalio, nikada nije govorio o tome koliko je dugo bolovao. Jednostavno je radio svoj posao najbolje što je mogao“, poručio je Mej.

Godinama se borio sa zdravstvenim problemima

Kako su ranije izveštavali američki mediji, Etkins je duže vreme imao zdravstvene tegobe, uključujući komplikacije povezane sa dijabetesom.

Od njega se oprostila i gradonačelnica Detroita Meri Šefild, koja je u izjavi za medije odala počast umetniku zaslužnom za širenje muzičkog zvuka nastalog u njegovom rodnom gradu. Ona je istakla da je Etkins zvuk „rođen u podrumima“ Detroita preneo u klubove i predstavio ga publici na festivalima širom sveta.

Jedan od ljudi koji su stvorili tehno muziku

Džuan Etkins rođen je 1962. godine u Detroitu, a odrastao je u Belvilu, mestu po kojem je čuveni trio dobio ime.

Zajedno sa Kevinom Sondersom i Derikom Mejem smatra se jednim od osnivača detroitskog tehna, muzičkog pravca koji je iz lokalne scene prerastao u globalni fenomen.

Njegov doprinos elektronskoj muzici ostavio je dubok trag, a uticaj njegovog stvaralaštva oseća se i danas, decenijama nakon što je pomogao da se oblikuje zvuk koji je osvojio svet.

(Kurir.rs/Index.hr)