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Dugo je važilo pravilo da su estetski zahvati, korekcije i fileri rezervisani isključivo za žene. U 2026. godini, međutim, sve veći broj poznatih muškaraca odlučuje se na suptilne, a ponekad i vrlo uočljive promene na licu.

Vejn Runi nedavno je privukao pažnju novim izgledom u isečku iz podkasta "Stick To United", nakon povratka s odmora u Marakešu sa suprugom Kolin. Transformacija 41-godišnjeg bivšeg engleskog fudbalera tema je medija poslednjih meseci. Runi je prošao primetnu promenu koja uključuje operaciju nosa, gubitak kilograma i protezu za zube Invisalign, koja mu je u potpunosti promenila osmeh.

On nije jedino poznato lice čiji je novi izgled pokrenuo reakcije. O promenama na licu glumca Barija Kiogana nagađa se već dugo i mnogi su uvereni da se podvrgnuo estetskim zahvatima. Kada se u martu pojavio na njujorškoj premijeri filma "Peaky Blinders: The Immortal Man", posmatrači su primetili da su mu obrazi i usne osetno puniji.

Kiogan je ranije ovog meseca otkrio da je bio na kozmetičkom tretmanu koji koriste i Kim Kardašijan i Naomi Vots, a čija cena doseže 5.300 evra. Odlučio se za visokotehnološki tretman zatezanja kože XERF, dizajniran da "podigne i zategne lice" bez operacije ili injekcija.

U nastavku donosimo preglede izgleda slavnih muškaraca koji su otvoreno govorili o korekcijama, ali i onih za koje obožavatelji veruju da su se podvrgnuli zahvatima.

Vejn Runi

Novi snimci i fotografije pokazuju kako Vejn Runi izgleda osetno pomlađeno. Bivši fudbaler prošao je veliku transformaciju poslednjih meseci, koja uključuje operaciju nosa, vitkiju liniju i novi osmeh.

U razgovoru za Daily Mail uoči premijere nove Disney+ serije "The Real Rooneys", RUni je ispričao da je "stvarno naporno radio" u teretani kako bi smršao, te se osvrnuo na nagađanja da koristi injekcije za mršavljenje.

Foto: Reuters

Na pitanje o tajni gubitka kilograma, Runi je rekao: "Video sam nedavno da pišu kako koristim ono 'penkalo' (Ozempic). Šteta, jer se stvarno trudim da smršam, a oni tvrde da sam na injekcijama."

Veruje se da je bivši profesionalni fudbaler, koji je prvu transplantaciju kose imao još 2011, potpuno promenio ishranu. Prati takozvani "Macro" režim, koji podrazumeva praćenje dnevnog unosa ugljenih hidrata, masti i proteina.

Foto: Fabio Ferrari/LaPresse / AFP / Profimedia

Par se osvrnuo i na Runijevu nedavnu operaciju nosa, a Kolin je dodala: "Mislila sam da ćeš reći da to nije bio estetski zahvat, nego medicinski!" Runi je pojasnio da ga je supruga nagovorila na operaciju nakon što je slomio nos dok je igrao za DC United.

"Nagovarala sam ga na to zbog hrkanja", dodala je Kolin, dok je njen suprug objasnio: "Nisam mogao da dišem na jednu nozdrvu, pa sam to morao da popravim."

Foto: / imago sportfotodienst / Profimedia

Runi je rezultate operacije prvi put pokazao u avgustu, nakon što je otkrio da je na zahvat morao jer je tokom karijere dvaput slomio nos.

Bivši kapiten engleske reprezentacije o operaciji je prvi put govorio u svom novom podkastu "Stick to United", koji vodi s influenserom Markom Goldbridžom, samo nedelju dana nakon zahvata.

Foto: Printscreen/ YouTube/ The United Stand and The Overlap

Priznao je da se oseća "malo neprijatno" nakon operacije. "Zapravo imam sreće što nemam masnice ispod očiju, ali još uvek imam dve plastične cevčice u nosu koje će uskoro izvaditi. Jedva čekam. Isekli su me ovde ispod nozdrva... Sve je zašiveno i malo je neprijatno", rekao je.

Višestruki prelomi nosa verovatno su uticali na Vejnov septum i hrskavicu, što može uzrokovati probleme s disanjem. Plastične cevčice koje se umeću tokom operacije drže nozdrve otvorenim tokom procesa oporavka.

Bari Kiogan

Promene na licu Barija Kiogana već dugo podstiču nagađanja o estetskim zahvatima. Kada se u martu pojavio na premijeri filma "Peaky Blinders: The Immortal Man" u Njujorku, mnogi su komentarisali njegove punije obraze i usne.

Estetska dermatološkinja dr Nora Džafar izjavila je za Daily Mail da povećani volumen na njegovom licu "odgovara filerima u obrazima". Pojasnila je da veće količine filera u središnjem delu lica mogu da stvore zaobljen ili blago "naduven" izgled.

Bari Kiogan Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Ranije ove godine Keoghan je pokazao i znatno punije usne dok je pozirao ispred Tower Bridgea u Londonu prije Burberryjeve revije.

"Izgled Barija Kiogana definitivno je pokrenuo rasprave o njegovim usnama. Da li je to rezultat tretmana, osvetljenja ili prirodne varijacije, ostaje da se vidii", rekla je dr Barbara Kjubika, osnivačica klinike ClinicBe.

"Važno je primetiti koliko se danas pažljivo prate i komentarišu promene na muškim licima. Ovakvi trenuci odražavaju ono što vidimo u klinikama - muškarci su sve otvoreniji prema suptilnim korekcijama usana kojima je prioritet ravnoteža, a ne očit volumen."

Bari Kiogan Foto: Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ipak, te procene su se bazirale na fotografijama, a Kiogan nikada nije javno potvrdio da koristi filere. Nakon brojnih nagađanja, glumac je ranije ovog meseca otkrio da je bio na tretmanu XERF, koji košta oko 5.300 evra.

Ovaj 34-godišnjak, koji trenutno snima biografski film o Bitlsima, u kom glumi Ringa Stara, odlučio se za visokotehnološko zatezanje kože koje "podiže i zateže lice" bez operacije ili igala.

U videu na Instagramu koji je objavila stručnjakinja za kožu Nilam Holms, Kiogan leži u klinici dok mu praktičarka prelazi uređajem preko lica. "Čuo sam mnogo o ovome, a Nilam je jako uzbuđena zbog tog tretmana. Ona je briljantna u svom poslu, stvarno to mislim", rekao je irski glumac u videu.

Dodao je: "Svaki put kad dođem, osećam se opušteno. Nilam se brine o mojoj koži, pa se osećam bolje i izgledam bolje. Mislim da je važno brinuti se o sebi, i iznutra i spolja."

Tretman je razvijen u Južnoj Koreji i sve je popularniji među holivudskim zvezdama. Koristi kontrolisane impulse radiofrekvencijske energije za zagrevanje dubljih slojeva lica, što podstiče telo na proizvodnju kolagena, prirodnog proteina koji kožu čini čvrstom. Cilj je zategnuti opuštenu kožu i definisati vilicu.

Za razliku od klasičnog liftinga lica, ovaj postupak ne uključuje rezove, igle ni anesteziju, a pacijenti obično mogu odmah da se vrate obavezama. Rezultati se razvijaju postupno tokom nekoliko meseci.

Jedan tretman celog lica kod gospođe Holms košta oko 3.000 evra, dok paket od dva tretmana košta oko 5.300 evra. Svaki termin traje oko 90 minuta, a klinika navodi da rezultati traju između 12 i 18 meseci. Kiogan je do sada bio na dva tretmana.

Trend estetskih zahvata među slavnim muškarcima raste, a Kiogan je ranije iskreno govorio o tome koliko su ga pogađale kritike na račun izgleda. U martu je otkrio da su ga okrutni komentari na internetu učinili nesigurnim i naveli da preispituje želju za glumom.

"Mnogo je uvreda na račun mog izgleda", rekao je za SiriusXM. "Zbog toga sam se povukao u sebe, nisam želeo nigde da idem. Kada to počne da utiče na tvoj rad, postaje problem jer više ne želiš da budeš na ekranu."

Glumac, koji ima sina Brenda s bivšom partnerkom Alison Kirans, izrazio je i zabrinutost da će njegov sin jednog dana čitati te komentare. Kiogan je otkrio da mu je bilo teško dok su ga smatrali "nekonvencionalnim" glumcem, sve dok mu uloga u filmu "Saltburn" nije promenila imidž.

"Lepo je što me više ne gledaju samo kao onog čudnog tipa", rekao je za GQ 2024. godine. "Moja lepota me nije dovela ovde, ali mi je status miljenika žena otvorio nove prilike."

Džim Keri

Džim Keri pokrenuo je raspravu na internetu kada se u februaru 2026. pojavio na dodeli nagrada César u Parizu sa znatno drugačijim izgledom. Vodeći američki plastični hirurg sugerisao je da se 64-godišnja zvezda filma "Maska" možda podvrgnula "znatnoj količini" estetskih zahvata.

Nema dokaza da je Keri bio na operaciji i on sam nije komentarisao nagađanja, ali je nekoliko estetskih lekara iznelo svoje mišljenje na internetu. Smatraju da se odlučio za zahvate koji rešavaju problem opuštene kože i gubitka volumena.

Džim Keri Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Glumac, poznat po neverovatnoj mimici, izgledao je zategnutije i svežije. Neki su se pitali da li mu se i boja očiju promenila pod svetlima reflektora.

Dr Entoni Joun, plastični hirurg popularan na društvenim mrežama, veruje da je Keri uradio više zahvata. U videu koji je pregledan desetinama hiljada puta, dr Joun je rekao: "Čini se da je imao endoskopsko podizanje obrva, jer su mu obrve više nego pre, a linija kose se malo povukla. Takođe mislim da je koristio botoks na čelu i napravio blefaroplastiku gornjih kapaka. Vidljivo je da su mu oči otvorenije."

Džim Keri Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Dr Joun je dodao da bi njegov zategnutiji i zaobljeniji izgled mogao da bude rezultat kombinacije liftinga srednjeg i donjeg dela lica i dodavanja volumena, verovatno transferom sopstvene masti u obraze. Primetio je i promenu na nosu, koji mu sada izgleda definisanije i duže, što bi mogao biti znak rinoplastike.

Sajmon Kauel

Sajmon Kauel, muzički mogul poznat po oštrim kritikama u žirijima, često se i sam nalazio na meti kritika zbog lica koje se neprestano menja.

Ovaj 67-godišnjak otvoreno je govorio o svom iskustvu s estetskim zahvatima. Priznao je da je koristio botoks, filere i nehirurški lifting lica. Iako je demantovao da je išao "pod nož", priznao je da je zbog previše injekcija u jednom trenutku izgledao "kao lik iz horor filma".U međuvremenu je odlučio da prestane s filerima.

Foto: Dave Hogan/Hogan Media/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

"To mi je presmešno. Iskreno, samo se nasmejem na te priče - nisam bio na fejsliftingu niti išta slično", rekao je Kauel 2023. godine. "Malo botoksa jesam koristio, ali ništa drastično."

Ipak, 2018. je otkrio da je platio oko 2.300 evra za "Silhouette Soft Lift", tretman koji uključuje provlačenje posebnih niti kroz lice i vrat kako bi se zategla opuštena koža. Taj se postupak naziva i "liftingom jednim šavom".

Foto: Profimedia

Kauel je za Sun on Sunday izjavio: "Danas se može uraditi mnogo toga, ne morate samo da se šopate filerima i botoksom. Boli kao sam đavo, ali uklanja oštećenja od sunca i čisti kožu. Za mene je sada najvažnija čista koža. Ali s tim stvarima treba biti jako oprezan."

Priznao je da je u jednoj fazi preterao. "Video sam svoju sliku od pre neki dan i prvo se nisam prepoznao. Moj sin Erik je počeo da se smeje. Tada sam rekao - dosta je. Sada nemam nimalo filera u licu. Nula."

Foto: justinpalmer_ldn / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Umesto zahvata, Kauel sada svoj mladolik izgled pripisuje zdravoj ishrani i pijenju velikih količina vode. Pokazao je i znatno vitkiju figuru nakon što je smršao gotovo 20 kilograma, a nosio je i steznik za leđa nakon teške nesreće s električnim biciklom 2020, u kojoj je zamalo ostao paralizovan.

Miki Rurk

Izgled Mikija Rurka, bivšeg boksera i holivudske zvezde, drastično se menjao decenijama, ponajviše zbog sporta koji mu je uništio lice. Na kraju mu je bila potrebna rekonstruktivna hirurgija, za koju je sam priznao da nije ispala najbolje.

"Većina zahvata bila je potrebna da mi se popravi lice uništeno boksom, ali otišao sam kod pogrešnog tipa", rekao je Rurk 2009. godine. "Dvaput mi je slomljen nos. Imao sam pet operacija na nosu i jednu na jagodičnoj kosti. Morali su da mi uzmu hrskavicu iz uha da mi rekonstruišu nos."

Miki Rurk pre plastičnih operacija Foto: Tristar Pictures / AFP / Profimedia

Njegova prva supruga Debra Fuer tvrdila je da su ti zahvati bili rezultat njegove velike nesigurnosti. "Postalo je gore kad je upoznao drugu ženu, Kare Otis. Tada su počele plastične operacije. Ubiće me što ovo govorim, ali toliko je želeo ulogu u jednom filmu da je stavio implantate u obraze. Meni je rekao da je otečen jer je vadio kutnjake, ali znala sam da to nije istina."

Rurkova karijera doživela je procvat 80-ih, ali početkom 90-ih privremeno je napustio glumu zbog profesionalnog boksa. Upravo su mu povrede iz ringa promenile fizički izgled. Nakon povratka glumi, ostvario je veliki uspeh filmom "Rvač" 2008. godine, za koji je dobio Zlatni globus i Baftu.

U galeriji pogledajte kako Miki Rurk izgleda nakon plastičnih operacija:

1/11 Vidi galeriju Miki Rurk od silnih plastičnih operacija više ne liči na sebe Foto: Profimedia

Poslednjih godina Rurkova karijera je u padu, a često je bio u centru pažnje zbog kontroverznog ponašanja i neprimerenih izjava. Rurk se godinama borio sa zavisnošću od droge i alkohola, a za propast svoje karijere krivi isključivo svoj stav.

"Uništavanje karijere nije imalo veze s drogom ili pićem. Bio je to moj stav. Glupo sam govorio da gluma nije posao za pravog muškarca. Svađao sam se s rediteljima, pretio producentima. Znao sam da mi to šteti, ali sam mislio da ću ispasti manje 'čvrst' ako se promenim", priznao je u intervjuu za GQ.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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