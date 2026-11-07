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Maja Fučak imala je samo 16 godina kada je 2010. pobedila u slovenačkoj verziji popularnog takmičenja „Top model“. Pobeda joj je otvorila vrata svetske modne industrije, radila je u Milanu, Aziji i za prestižne modne brendove, a danas, 16 godina kasnije, skrasila se pored svoje devojke.

Nekadašnja manekenka danas uživa u ljubavi sa verenicom Karmen, sa kojom je skoro četiri godine u vezi, a u velikom intervjuu za slovenački portal Njena.si otvoreno je govorila o svojoj prošlosti, razočaranjima u muškarce i trenutku kada je odlučila da pruži šansu ljubavi sa ženom.

Maja je ispričala da se u svet mode našla gotovo slučajno. Dok je pohađala srednju školu za fotografiju i dizajn u Ljubljani, primetila ju je fotografkinja Mimi Antolović i predložila joj da se prijavi za televizijsko takmičenje.

U tom trenutku imala je samo 16 godina, nosila je protezu za zube i, kako sama priznaje, nije ni razmišljala o manekenskoj karijeri.

Uz podršku majke prijavila se na audiciju, prošla sve krugove i na kraju odnela pobedu.

Radila za Šanel, ali govorili da joj fali još centimetara visine

Pobeda joj je donela prvi profesionalni ugovor i odlazak u Milano, gde je provela dve godine. Ipak, međunarodna karijera nije išla onako kako je zamišljala.

Kako je objasnila, često su joj govorili da joj za ozbiljniji uspeh nedostaje nekoliko centimetara visine.

Zbog toga je odlučila da sreću potraži na azijskom tržištu. Radila je u Bangkoku, Singapuru, Hongkongu i Kini, a poslovni angažmani odveli su je i u Meksiko.

Posebno pamti saradnju sa luksuznom modnom kućom Šanel u Bangkoku, koju izdvaja kao jedan od najznačajnijih trenutaka svoje karijere.

Ipak, iza glamuroznih fotografija krili su se naporni radni dani, koji su ponekad trajali i po 14 sati.

Posle godina provedenih u inostranstvu odlučila je da se vrati u Sloveniju i postepeno završi manekensku karijeru.

"Muškarci su me prilično razočarali"

Najviše pažnje u njenom novom intervjuu privukla je priča o privatnom životu.

Maja je otkrila da je još tokom srednje škole osećala privlačnost prema oba pola, ali da je kasnije uglavnom bila u vezama sa muškarcima.

Kada je imala 29 godina, odlučila je da ponovo istraži i tu stranu svoje emotivnosti. Tada je upoznala Karmen, sa kojom je danas u srećnoj vezi.

"Odmah sam upoznala Karmen i zaista sam imala sreće sa njom. Da nije bilo nje, ne znam šta bi se dogodilo. Muškarci su me prilično razočarali. Naravno, to je moglo da se dogodi i sa ženom, ali sada smo zajedno skoro četiri godine, a već godinu dana smo verene", ispričala je Maja za Njena.si.

Naglasila je da nikada nije osećala potrebu da krije svoju vezu.

"Nikada to nisam skrivala jer ne mislim da je to nešto što bi trebalo da krijem. Štaviše, mislim da o tome treba govoriti glasnije, jer se tako ljudi suočavaju sa činjenicom da postojimo i da je to potpuno normalno", poručila je.

Danas ima sasvim drugačiji život

Nakon povlačenja iz sveta profesionalne mode, Maja se posvetila fotografiji, stvaranju sadržaja za društvene mreže i putovanjima.

Nedavno je sa verenicom Karmen posetila i Njujork, a upravo su putovanja jedna od njihovih velikih zajedničkih strasti.

Iako je iza nje karijera koja ju je odvela na nekoliko kontinenata, nekadašnja pobednica Top modela danas ne pravi velike planove.

Kako kaže, želi da nastavi da putuje i da dozvoli životu da je iznenadi.

(Kurir.rs/Telegraf)

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