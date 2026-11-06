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Sin Sare Mišel Gelar i Fredija Princa Džuniora je možda preslikan otac i čini se da nema nikakve sličnosti sa majkom, ali je zato njihova ćerka Šarlot Grejs Princ mamina kopija.

Zvezda serije "Bafi" je podelila seriju fotografija majke i ćerke (17) na utakmici NFL-a između Los Anđeles Ramsa i Los Anđeles Čardžersa i oduševila sve fanove.

Sara Mišel Geler
Sara sa ćerkom Foto: Printscreen/Instagram/sarahmgellar

Kako se vidi na jednoj od fotografija, njih dve sede jedna pored druge sa rukama u krilu, nasmejane i sa naočarima za sunce, a njihove fizičke sličnosti su zapanjujuće.

Uprkos kontrastnim bojama kose, plavokosa glumica i njena ćerka smeđe boje kose dele isti osmeh.

- Moja najbolja prijateljica- napisala je Gelar uz fotografiju.

Podsetimo, glumica je javno čestitala 17. rođendan svojoj ćerki Šarlot.

- Možda si bila dete koje me je učinilo mamom, ali sada si osoba koja izvlači najbolje iz mene- napisala je Gelar uz slatki selfi na kojem su njih dve.

Opisujući svoju ćerku kao „svog najvećeg šampiona“, dodala je: „Hvala ti... što si ti ti.“

Podsetimo, Sara Mišel Gelar je podigla mnogo prašine prošle godine kada je Šarlot za 16. rođendan poklonila skupoceni automobil, što su mnogi smatrali neumesnim

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Sara i Fredi Foto: Starbuck/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

(Kurir.rs/Glossy)

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 VIDEO: Nikol Kidman sa tamnim obrvama

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Nikol Kidman sa tamnim obrvama Izvor: Instagram/inthecove