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Sin Sare Mišel Gelar i Fredija Princa Džuniora je možda preslikan otac i čini se da nema nikakve sličnosti sa majkom, ali je zato njihova ćerka Šarlot Grejs Princ mamina kopija.

Zvezda serije "Bafi" je podelila seriju fotografija majke i ćerke (17) na utakmici NFL-a između Los Anđeles Ramsa i Los Anđeles Čardžersa i oduševila sve fanove.

Sara sa ćerkom Foto: Printscreen/Instagram/sarahmgellar

Kako se vidi na jednoj od fotografija, njih dve sede jedna pored druge sa rukama u krilu, nasmejane i sa naočarima za sunce, a njihove fizičke sličnosti su zapanjujuće.

Uprkos kontrastnim bojama kose, plavokosa glumica i njena ćerka smeđe boje kose dele isti osmeh.

- Moja najbolja prijateljica- napisala je Gelar uz fotografiju.

Podsetimo, glumica je javno čestitala 17. rođendan svojoj ćerki Šarlot.

- Možda si bila dete koje me je učinilo mamom, ali sada si osoba koja izvlači najbolje iz mene- napisala je Gelar uz slatki selfi na kojem su njih dve.

Opisujući svoju ćerku kao „svog najvećeg šampiona“, dodala je: „Hvala ti... što si ti ti.“

Podsetimo, Sara Mišel Gelar je podigla mnogo prašine prošle godine kada je Šarlot za 16. rođendan poklonila skupoceni automobil, što su mnogi smatrali neumesnim

Sara i Fredi Foto: Starbuck/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

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