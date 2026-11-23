Slušaj vest

Publika u Srbiji upoznala ga je kao strogog, odlučnog i neustrašivog sultana Murata IV u drugoj sezoni popularne turske serije "Sultanija Kosem", u kojoj je igrao uz Nurgul Ješilčaj. Metin Akdulger uspeo je da dočara jednog od najmoćnijih osmanskih vladara, ali njegov privatni život i interesovanja prilično se razlikuju od sveta dvorskih intriga, borbe za presto i strogih pravila koja su obeležila njegovu televizijsku ulogu.

Iako danas važi za jednog od zapaženijih turskih glumaca svoje generacije, nije studirao glumu, već međunarodne odnose i političke nauke, a pre nego što je postao poznat, oprobao se u pozorištu, filmu, muzici i pisanju. Jedna od njegovih prvih filmskih transformacija bila je toliko zahtevna da je za samo 40 dana izgubio 17 kilograma!

Metin Akdulger tokom 2026. godine:

1/6 Vidi galeriju Metin Akdulger tokom 2026. godine Foto: Javi Julio / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Jean-Louis Hupe / Sipa Press / Profimedia

Život pre glume

Metin Akdulger rođen je 10. aprila 1988. godine u Bursi, gde je proveo detinjstvo, a njegova porodica vodi poreklo iz Soluna i Skoplja. Odrastao je na porodičnom imanju, okružen prirodom i životinjama, a još kao dečak pokazivao je sklonost ka umetnosti i kreativnom izražavanju. Još u srednjoj školi počeo je da učestvuje u manjim pozorišnim predstavama i snima kratke filmove sa prijateljima, međutim njegov prvi izbor nije bila gluma. Upisao je međunarodne odnose na Univerzitetu Koč u Istanbulu, ali ga je interesovanje za pozorište odvelo u sasvim drugom pravcu.

Pre nego što je postao poznat široj publici, Akdulger je imao i brojna druga interesovanja. Kao dečak je voleo da slika, a tokom srednje škole svirao je bas-gitaru, a na univerzitetu se bavio i američkim fudbalom. Taj sport mu je posebno prijao zbog fizičkog izazova, ali je kasnije otkrio da ga više ne igra aktivno, već ga prati kao gledalac. Udarci i fizički napori tokom utakmica ostavili su traga, pa je odlučio da se posveti drugim interesovanjima. Njegova kreativnost nije se zaustavila na muzici i glumi - pisao je i pozorišne komade. Otkrio je da je radio na nekoliko drama, među kojima su bile tri kraće i dve duže, a sa prijateljem iz Burse razvijao je i scenarističke ideje.

Metin Akdulger 2018. godine Foto: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Jedan od njegovih najzanimljivijih projekata jeste "Kaptan88", kreativni svet koji je pokrenuo sa prijateljima, a koji povezuje stripove i priče. Time je pokazao da ga privlači stvaranje čitavih izmišljenih svetova, a ne samo tumačenje likova koje su osmislili drugi autori. Ljubav prema muzici takođe nije napustio, pa je krajem 2019. godine sa prijateljem iz srednje škole Burakom Ješildurakom osnovao bend Journers, ali je uvek isticao da sebe ne smatra profesionalnim muzičarem, već da jednostavno uživa u stvaranju muzike.

Ljubav prema glumi

Prekretnica se dogodila tokom treće godine studija, kada je saznao da na njegovom fakultetu čuvena turska glumica Jildiz Kenter predaje teorijski kurs o Šekspiru i pozorištu. Počeo je da pohađa njene časove, a jedno vreme bio je i njen asistent. Kenter ga je ohrabrila da se ozbiljnije posveti glumi i pomogla mu da stekne samopouzdanje.

Metin Akdulger u seriji Atiye (The Gift), druga sezona 2020. godine Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Upravo tada gluma je postala mnogo više od hobija. Na fakultetu je prvi put igrao u predstavi "Romeo i Julija". Zanimljivo je da je želeo da dobije ulogu Tibalta, ali je na kraju dobio glavnu ulogu Romea. Nakon rada sa Jildiz Kenter odlučio je da se ozbiljnije posveti glumi, pa je 2012. godine pohađao časove glume kod Merve Taškan i pridružio se pozorišnoj grupi Craft Theatre. Njegov profesionalni pozorišni debi dogodio se iste godine u predstavi "Tape", u kojoj je igrao Vinsa.

Nakon prvih pozorišnih iskustava otputovao je u Njujork kako bi dodatno usavršavao glumačke veštine. Međutim, tamo je doneo neočekivanu odluku – prekinuo je časove jer je smatrao da tehnike koje bi naučio u Americi ne bi mogao jednostavno da prilagodi turskoj kulturi i tamošnjoj filmskoj i televizijskoj industriji.

Po povratku u Tursku ponuđena mu je uloga princa Selima u četvrtoj sezoni serije "Sulejman Veličanstveni". Ipak, na kraju je dobio ulogu Orkuna u seriji "Plima i oseka", koja je premijerno prikazana 2013. godine i emitovana tokom dve sezone.

Iste godine dobio je ponudu za svoj prvi film "Bensiz", u kojem je igrao fudbalera Nedžipa, koji nakon bolesti ostaje paralizovan. Pripreme za ovu ulogu bile su izuzetno zahtevne. Čak godinu dana pre izlaska filma počeo je da se priprema, a oko tri meseca igrao je fudbal u amaterskom klubu Başıbüyük Spor. Zajedno sa svojom glumačkom mentorkom Merve Taškan posećivao je bolnice i razgovarao sa osobama koje su ostale paralizovane, kako bi što uverljivije prikazao njihov život. Najšokantniji deo priprema bila je fizička transformacija - izgubio je čak 17 kilograma za svega 40 dana. Kasnije je priznao da ga je taj proces iscrpeo, ali da mu je istovremeno mnogo značio kao glumcu.

Serija "Sultanija Kosem"

Najveći izazov u njegovoj dosadašnjoj karijeri bila je uloga sultana Murata IV u seriji "Sultanija Kosem". Za ovaj lik pripremao se gotovo pet meseci, što dovoljno govori o ozbiljnosti sa kojom pristupa poslu. Četiri meseca učio je da jaše, ali mu nije bilo dovoljno da samo savlada tehniku. Želeo je da razume kako život na konju utiče na čovekovo držanje, hod, navike, pa čak i ishranu. Proučavao je istorijske izvore, osmansku državnu strukturu i okolnosti u kojima je Murat IV vladao. Toliko se udubio u istorijsku pozadinu da je, kako je svojevremeno ispričao, dolazio i u nesuglasice sa scenaristom zbog različitih tumačenja pojedinih događaja. Nije želeo da njegov Murat bude samo televizijska predstava vladara, već lik čije ponašanje ima istorijsko i psihološko utemeljenje, a kasnije je ovu seriju opisao kao prekretnicu u svojoj karijeri.

Metin Akdulger kao sultan Murat IV u seriji "Sultanija Kosem":

1/27 Vidi galeriju Metin Akdulger kao sultan Murat IV u seriji "Sultanija Kosem" Foto: Promo, umut volkan kincir

Nakon emitovanja serije, Metin se gledaocima obvratio na svom Instagram nalogu rečima:

"Nadam se da vam se naša priča dopala. Veoma sam ponosan i srećan što sam imao priliku da u jednoj takvoj priči dočaram sultana Murata. To je mnogo toga promenilo u mom životu. Upoznalo me je sa svetom za koji ranije nisam ni znao da postoji. Zajedno smo se izgubili u njemu. A najlepše od svega je što sam, pripovedajući ovu priču, na svom životnom putu upoznao divne ljude...

Za mene sve te lepe stvari predstavljaju sultana Murata-hana. Nadam se da sam i ja njemu uspeo da podarim nešto lepo. Hvala vam od srca što ste bili uz mene", napisao je Metin.

Nakon "Sultanije Kosem", Akdulger je nastavio da gradi karijeru i prihvata uloge u serijama koje se međusobno veoma razlikuju, a ostvario je i zapažene uloge u filmskim i pozorišnim projektima.

Privatan život

Kada se kamere ugase, glumac se trudi da sačuva svoj mir i privatnost. Jednom prilikom je otkrio da u svom domu nema televizor još od studentskih dana. Iako je glumac čiji je posao vezan za televiziju i film, nije osećao potrebu da ekran bude deo njegovog svakodnevnog života.

Kada je reč o ljubavi, Metin je mnogo zatvoreniji i ne voli da detalje emotivnog života deli sa javnošću. Od 2021. godine povezivan je sa turskom influenserkom i jutjuberkom Džansu Akin, sa kojom je tada i javno potvrdio vezu objavljivanjem zajedničkih fotografija na društvenim mrežama. Par se retko pojavljivao zajedno u javnosti, a kada su ih novinari pitali o njihovom odnosu, glumac je uglavnom odgovarao kratko i bez želje da otkriva detalje. Čak ni na pitanja o mogućem venčanju, koja su mu postavljena 2022. godine, nije želeo da odgovori.

Njihova veza našla se u centru pažnje i 2025. godine, kada su se pojavile glasine o raskidu, nakon što su sa njegovog profila navodno uklonjene pojedine zajedničke fotografije. Ipak, u avgustu iste godine Akdulger je ponovo podelio fotografiju sa Džansu, što je tada podstaklo medije da pišu kako su njih dvoje i dalje zajedno. Iako se njihov odnos i kasnije pominjao u turskim medijima, glumac nije javno govorio o svom trenutnom emotivnom statusu.

U jednom ranijem intervjuu otkrio je i kakvu partnerku priželjkuje. Istakao je da mu je važno da ga osoba sa kojom je u vezi prihvati zajedno sa njegovom karijerom, načinom života i potrebom za samoćom. Iako voli da provodi vreme sam, nije isključivao mogućnost zajedničkog života i porodice, pod uslovom da pronađe osobu sa kojom bi mogao da deli iste vrednosti.

Bonus video: