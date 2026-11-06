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Kim Kardašijan poznata je po upečatljivim korsetima, ali za izradu njene najnovije haljine za crveni tepih bilo je potrebno više od 500 sati rada.

Sivu haljinu dizajnirao je ,,Ashi Studio", koji je na Instagramu otkrio koliko je truda uloženo u njenu izradu. ,,Na ovom modelu radilo je više različitih majstora: od izrade složenog korseta i preciznog postavljanja čipke do pažljivog raspoređivanja svake pojedinačne trake i zahtevne obrade krokodilske kože", naveli su iz modne kuće.

Kim Kardašijan Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Kardašijanka je haljinu nosila na premijeri druge sezone serije ,,All’s Fair", koja je sinoć održana u Njujorku. Model bez bretela imao je strukturirani korset sa oblikovanim korpama, uski struk i providne detalje. Tanke trake spuštale su se sa bočnih strana korseta, obavijale njene ruke i nastavljale duž suknje. Haljina se završavala dugim šlepom, dok joj je vrat bio prekriven odgovarajućom kožnom kragnom.

Kim Kardašijan Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Kim je ostatak kombinacije svela na minimum, pa je odabrala samo dijamantske minđuše i prsten. Tamnu kosu vezala je u zaglađeni rep, uz dva pramena koja su uokvirivala lice, dok je izgled upotpunila tamnom šminkom na očima i svetloružičastim ružem, piše Elle.

Kim Kardašijan Foto: Lev Radin / Sipa USA / Profimedia

Modna kuća otkrila je da je Kardašijanka prvi put videla haljinu tokom probe u Los Anđelesu. Tim je blisko sarađivao sa njenim stilistom Louom Roučom, a završni koraci obavljeni su u njihovom ateljeu u Parizu. Rouč je zadužen za njene kombinacije tokom promotivne turneje serije "All’s Fair". Prošle nedelje, na premijeri u Rimu, pojavila se u crno-beloj haljini na tufne iz ,,bridal couture" kolekcije modne kuće Galia Lahav za jesen 2027. godine.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kim Kardašijan