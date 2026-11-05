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Glumica Jovana Balašević, ćerka pokojnog kantautora Đorđa Balaševića, podelila je emotivnu priču o nezgodi koja joj se dogodila na putu iz Novog Sada ka Beogradu. Iako je sve počelo kao neprijatna situacija zbog probušene automobilske gume, susret sa nepoznatim muškarcem koji joj je pritekao u pomoć pretvorio se u trenutak koji ju je duboko dirnuo. Posebno ju je iznenadila tetovaža na njegovoj podlaktici, posvećena upravo njenom ocu.

Foto: Nemanja Nikolić

Jovana je na Instagramu objavila video u kojem je ispričala šta joj se dogodilo dok je žurila u Beograd, gde je te večeri trebalo da igra predstavu. Zbog iznenadnog problema sa automobilom našla se u nezavidnoj situaciji, budući da nije smela da zakasni na nastup.

Uspela je da stigne do najbliže naplatne rampe, gde je zamolila za pomoć, objašnjavajući koliko joj je važno da što pre nastavi put.

- Krenula sam danas iz Novog Sada, ka Beogradu, međutim, probušila mi se guma. Nekako se dovučem do najbliže rampe, stanem zamolim: "Izvini molim te, jako mi je bitno da večeras stignem na vreme. Guma mi se probušila, da li možeš da je zameniš, imam rezervnu."

Nije ni slutila šta muškarac ima istetovirano na ruci

Čovek kojem se prvo obratila uputio ju je na kolegu, koji je bez oklevanja pristao da joj pomogne. Dok je menjao gumu, Jovana mu je objasnila zbog čega toliko žuri, ne sluteći da će razgovor ubrzo dobiti potpuno drugačiji tok.

Muškarac joj je tada rekao da bi zbog nje došao čak i od kuće kako bi joj zamenio gumu, a potom je spomenuo njenog oca, legendarnog Đorđa Balaševića.

- Kolega njegov mi kaže: "Ja bih od kuće došao vama da zamenim gumu" i ja krenem da ga davim: "Jao strašno, treba da stignem na predstavu, jedno je da ja gledam, ne bi bilo toliko važno, ali ja igram večeras, moram da stignem na vreme. On to zameni i kaže: "Đole nas je mnogo sve zadužio", "Evo vidite šta imam istetovirano" i pokaže mi podlakticu, a tamo nisu srpski junaci, zmajevi, škorpije, tip ima istetovirano: "Ne lomite mi bagrenje".

Reči ispisane na njegovoj ruci bile su naslov jedne od najpoznatijih pesama Đorđa Balaševića, koji je tokom višedecenijske karijere ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Vratila se da mu zahvali, a onda je usledilo novo iznenađenje

Foto: Dragana Udovicic

Nekoliko dana kasnije Jovana je odlučila da ponovo poseti mesto na kojem joj je nepoznati muškarac pomogao. Želela je da ga pronađe i ostavi mu nešto u znak zahvalnosti, ali je tada saznala još jedan detalj koji je doživela kao neobičnu podudarnost.

- I kada sam posle par dana došla na pumpu da pitam: "Da li je tu Kole", kako bih mu ostavila nešto u znak zahvalnosti, rekli su: "Nije, Kole je danas TREĆA smena..."

Ovaj odgovor izmamio joj je osmeh, budući da je upravo "Treća smena" naziv još jedne pesme njenog oca.

- Samo sam se osmehnula. I nije slučajnost. I ne dešava se samo nama. Gde sve možeš ostaviti trag? - poručila je Jovana.

Video: Olivera Balašević o novoj predstavi