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Španski kraljevski par je večeras u Madridu prisustvovao 30. Ibero-američkom samitu, uobičajeno elegantan, a kraljica Leticija od Španije je još jednom sve zasenila stilom.

Supruga kralja Felipea se, kao i uvek u večernjim prilikama, odlučila za vrhunsku eleganciju, ovog puta u staroj i pomalo zaboravljenoj haljini iz njenog garderobera.

Kralj Filip VI i kraljica Leticija Foto: Miguel Cordoba / Sipa Press / Profimedia

U pitanju je koktel haljina brenda Delpozo, koju smo prvi put na španskoj kraljici videli u decembru 2017. godine, a koja se izdvaja efektnom 3D aplikacijom u obliku cveta koja prekriva jedno rame i deo grudi.

Od njega se pruža ravan izrez, koji otkriva drugo rame, a toaleta ima duge rukave, sečena je u struku tako da naglašava Leticijinu vitku figuru, a potom pada s blagim puf-efektom.

Kraljica Leticija Foto: Album, Album / Alamy / Profimedia

Ova šik toaleta midi-dužine je, iako na prvi pogled deluje crno, teget ili, kako se često opisuje, ponoćnoplava i deluje vrlo otmeno, a deo je pre-fall kolekcije modne kuće Delpozo iz 2017.

kraljica Leticija Foto: Album, Album / Alamy / Profimedia

Španska kraljica ju je kombinovala sa salonkama teget boje i clutch torbicom, kao i prethodna dva puta kad ju je nosila, a dok je obično kombinuje s elegantnom punđom sada je pustila kosu da pada u talasima.

VIDEO: Španska kraljica Leticija