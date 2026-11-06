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Princeza Dajana bila je poznata širom sveta po svom stilu, glamuru i šarmu, ali iza zatvorenih vrata, oni koji su je poznavali pamte njen smisao za humor i brzopoteznu duhovitost — uključujući i veterana među kraljevskim fotografima, Artura Edvarda .

On se jednom prisetio pošalice koju je bivša princeza od Velsa izrekla nakon što je prokomentarisao njenu „dečačku“ frizuru.

Edvards, koji je fotografisao kraljevsku porodicu više od 50 godina, napisao je novu knjigu ,,Cup of Tea, Arthur?: My Extraordinary 50 Years Photographing the Royal Family", i u njoj je podelio detalje o oštrom odgovoru koji je Dajana uputila nakon što je prokomentarisao njenu kosu. Dajana se u martu 1991. godine „ošišala na veoma kratko“, kako je to Edvards opisao, pa je tokom njene posete vazduhoplovnoj bazi „RAF Scampton“ odlučio da progovori o tome.

Odgovorila

U odlomku iz svoje knjige koji je objavljen u listu The Sun, Edvards je rekao da je „bio zgrožen“ kada je primetio njenu „dečačku frizuru“, ali je dodao: „u to vreme, manekenka sa naslovnice časopisa 'Vogue', Linda Evanđelista, učinila je kratke frizure ultra-modernim, pa se činilo da princeza prati taj trend.“

princeza Dajana Foto: VINCENT AMALVY / AFP / Profimedia

„Na kraju posla, nisam gubio vreme na kurtoazije i upozorio sam je: ’Ako nastavite da skraćujete kosu, na kraju ćete izgledati kao ona pop zvezda Šinejd O’Konor’“, napisao je on. „Dajana je pocrvenela do korena kose pre nego što je pokazala na moje proređeno teme. ’Barem ja imam nešto kose, Arture’, odbrusila je uz opaki osmeh.“

Na ovo se, kako je Edvards napisao, „nasmejao i priznao poraz“. Dodao je: „Kada je Dajana ušla u zvanični automobil, okrenula se ka svom vozaču i uz kikot rekla: ’To ga je ućutkalo!’“

Ritual

Dajanin kraljevski batler Pol Barel je napisao je svojoj knjizi ,,A Royal Duty" da se njena „dnevna rutina“ sastojala od „jednog pravog luksuza“ — „pranja i feniranja kose svakog radnog jutra, najpre kod frizera Ričarda Daltona, a zatim kod Sema Meknajta, pri čemu su obojica postali njeni poverljivi prijatelji.“

„Sve žene tračare sa svojim frizerom, a princeza se po tome nije razlikovala“, napisao je Barel, a preneo magazin Marie Claire. „Bilo je mnogo opuštenih trenutaka između princeze, frizera i batlera, a ona je uvek GOVORILA GLASNIJE KAKO BI JOJ SE GLAS ČUO OD FENA!“

„Niko osim garderoberke, batlera, frizera i sobarice nije bio pozivan u to njeno unutrašnje svetilište“, dodao je on. „U tim trenucima bila je najprirodnija, najopuštenija i najneformalnija — princeza koju svet nikada nije imao priliku da vidi.“

Princeza Dajana Foto: Brian Purdy / Alamy / Profimedia

Divna osoba

Meknajt je upoznao Dajanu krajem osamdesetih godina prošlog veka i izjavio je za magazin Hello!: „Bila je apsolutno uživanje. Uvek je umela sve da opusti. Prvi put kada sam je upoznao, nismo znali da dolazi. Sledeće što znam jeste da ova visoka, dugonoga plavuša protrčava uz stepenice i potpuno nas opušta.“

Promene

Meknajt je nastavio da radi sa Dajanom sve do kraja njenog života, sve do njene smrti u saobraćajnoj nesreći u Parizu 31. avgusta 1997. godine. „Kada sam upoznao Dajanu, stvari su se menjale“, rekao je Meknajt, kako prenosi Vogue.

„Prelazili smo sa romantičnih karnera iz osamdesetih na mnogo elegantniji izgled sa kratkom, oštrom kosom koja se nosila uz odela brendova 'Chanel' i 'Versace' tog vremena. Sve je bilo u znaku izgleda moćne žene.“

U dokumentarcu iz 2017. godine ,,Diana In Her Own Words" — koji sadrži intervjue koje je snimila sama Dajana — prijatelj je pita: „Koji su bili prelomni trenuci u životu koji su te pretvorili iz žrtve u pobednika?“ Na to pitanje, princeza je odgovorila: „Pretpostavljam prošlog leta, kada mi je Sem drugačije ošišao kosu, to je oslobodilo nešto sasvim drugačije u meni.“

Nakon što je Meknajt saznao kakvu je ulogu imao u podizanju Dajaninog samopouzdanja, preplavile su ga emocije, preneo je „Vogue“. „To me je zaista pogodilo, jer pokazuje moć kose, ne samo za poznatu ličnost ili člana kraljevske porodice, već za bilo koga“, rekao je on. „Kosa je tako moćna.“

princeza Dajana Foto: parkerphotography / Alamy / Profimedia

Šala

Edvards se takođe šalio sa Dajanom na račun njene garderobe, rekavši joj u jednom trenutku (kako prenosi „The Sun“): „Zašto ste sinoć u operi morali da nosite onu dosadnu staru haljinu?“

U još jednoj pošalici, princeza se nasmejala i odgovorila: „O, pretpostavljam da bi vam se više svidelo da sam došla naga.“ Na to je Edvards odgovorio: „Pa, to bih definitivno ubacio u novine“, pre nego što se okrenuo princu Čarlsu i našalio: „Zašto ne kupite svojoj ženi novu haljinu?“

„Uz lažno razočaranje, [Čarls] se pridružio šali“, napisao je Edvards. „’Jednostavno to ne možemo sebi da priuštimo’, izjavio je.“

Brižna

Edvards je takođe pisao o Dajaninoj brižnoj strani, napominjući da je „poslala svog ličnog lekara da ga poseti“ kada se razboleo tokom kraljevske posete Egiptu (kako prenosi „Marie Claire“).

Princeza Dajana i kralj Čarls Foto: Arthur Edwards / News Licensing / Profimedia

„Dao mi je pravi savet kako bih se stao na noge“, napisao je Edvards. „Smršao sam 3,2 kilograma za četiri dana, i to je moralo biti očigledno kada sam stigao u muzej da fotografišem princezu kako posmatra blago iz Tutankamonove grobnice.“

Ipak, čak i kroz svoju ljubaznost, Dajana je imala spremne šale: „Dok je ulazila, vragolasta Dajana je rekla: ’Reći ću ti ovo, to je učinilo čuda za tvoj struk’“, napisao je Edvards.

(Kurir.rs/Najžena)

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