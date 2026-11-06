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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Atike još uvek gaji nade u vezi silahtara Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 111. epizode

Povratak sultana Murata u prestonicu, nakon pobede nad pobunjenim Ilijas-pašom, trebalo bi da donese olakšanje njegovoj porodici i učvrsti njegovu vlast. Međutim, iza svečanog dočeka kriju se nove napetosti. PrincIbrahim ne može da sakrije nezadovoljstvo i strah zbog onoga što se dogodilo Kasimu, dok je Murat zaokupljen događajima koji su obeležili njegov povratak. Napad na Fariju i gubitak njihovog nerođenog deteta izazivaju njegov bes, a sumnja da je sultanija Ajše umešana u ovaj napad dodatno komplikuje odnose u haremu.

Murat posle incidenta na ulici zahteva od Kemankeša da pronađe sve koji su učestvovali u napadu na Fariju, ne želeći da bilo ko izbegne kaznu. Istovremeno, sultanija Gulbahar pokušava da proceni nove okolnosti i odluči kako da nastavi borbu za Bajazitov dolazak na presto. Sinan-paša predlaže da se Murat ukloni atentatom, ali sultanija odbacuje njegovu nestrpljivost i insistira na strpljenju. Iako je neuspešna pobuna Ilijas-paše iscrpela njihove finansijske mogućnosti, ona poručuje da će pronaći način da obezbedi novac za nove planove.

Murat zahteva da svi učesnici u napadu na Fariju budu kažnjeni Foto: umut volkan kincir

U međuvremenu, protivnici Muratove vlasti pokušavaju da pridobiju uticajnog Ahizade-efendiju, koji želi da se lično uveri u Bajazitove ambicije pre nego što im se pridruži. Međutim, princ ne zna ništa o tajnim dogovorima svoje majke i Sinan-paše. Kada mu Gulbahar konačno otkrije da je, prema njenim rečima, u ratu protiv Murata i Kosem i da želi da ga dovede na presto, Bajazit odlučno odbija da izda brata. Upozorava majku da odustane od svojih planova, svestan koliko bi opasno bilo da Kosem sazna za njih.

Dok se u palati nastavljaju spletke, Murata muči i neobičan san iz vojnog pohoda. Crni konjanik koji se pojavio u njegovom šatoru, a zatim nestao, prema tumačenju Jahja-efendije, mogao bi da najavi izdaju nekoga ko mu je veoma blizak, čak i iz same dinastije. Uz sve to, teško ranjeni silahtar brine Atike, koja više ne može da sakrije svoja osećanja, dok Kosem s druge strane upozorava Ester da joj ne radi ništa iza leđa. Dok se Murat seća razgovora sa svojim bratom Osmanom pre mnogo godina, odlučuje da ode do Kasima...

Murat traži savet od Jahja-efendije Foto: umut volkan kincir

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