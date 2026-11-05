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Britanski komičar Rasel Brend proglašen je krivim za silovanje 21-godišnje obožavateljke koju je upoznao nakon jednog od svojih nastupa u londonskoj dvorani Hammersmit Apolo 2009. godine. Nakon izricanja presude, sudija je odlučio da ga pošalje u pritvor, uz obrazloženje da ga zbog težine krivičnih dela očekuje značajna zatvorska kazna.

Sudija Džastis Benatan obratio se Brendu nakon što je porota saopštila odluke.

„Sedite, gospodine Brend“, rekao je sudija, a zatim se obratio tužiocima i dodao da će, imajući u vidu presudu po najmanje jednoj tački optužnice, uslediti zatvorska kazna u značajnom trajanju.

Sudija je ocenio da je slučaj bio veoma dobro pripremljen i najavio da će ročište na kojem će biti određena kazna biti održano u ponedeljak.

Fotografije sa suđenja Raselu Brendu:

1/7 Vidi galeriju Rasel Brend pred sudom 2. maja 2025. Foto: James Manning / PA Images / Profimedia, Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada

Porota je utvrdila da je Brend kriv za silovanje 21-godišnje obožavateljke, koju je upoznao nakon svog nastupa u dvorani Hammersmit Apolo 2009. godine.

Takođe je proglašen krivim za seksualni napad na radnicu radio-stanice, koju je sreo u hodniku 2005. godine.

Kriv je i za seksualni napad na zaposlenu na televiziji Kanal 4, tokom prisilne masaže 2009. godine.

Pored toga, porota ga je proglasila krivim za nedolično dodirivanje još jedne radnice MTV-ja tokom zabave u jednom baru u londonskom Sohou 2004. godine. Međutim, oslobođen je optužbe da ju je nakon toga oralno silovao u toaletu.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Wiktor Szymanowicz / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oslobođen optužbi za još dva krivična dela

Brend nije proglašen krivim za silovanje žene koju je upoznao na kabaretskom nastupu tokom konferencije Laburističke partije u Bornmutu 1999. godine.

Porota ga je oslobodila i optužbe da je 2001. pokušao da odvuče radnicu MTV-ja u toalet kako bi je seksualno napao.

Dakle, od ukupno pet tačaka optužnice koje su se odnosile na silovanje, seksualne napade i pokušaj nedoličnog napada, Brend je proglašen krivim za jedno silovanje i tri seksualna napada, dok je po dve optužbe za silovanje i jednoj za pokušaj nedoličnog napada oslobođen.

Sudija: Očekuje ga značajna zatvorska kazna

Nakon objavljivanja presude, sudija Benatan saopštio je da će posledice presude gotovo sigurno biti dugotrajna zatvorska kazna.

„Osuđeni ste za više krivičnih dela, uključujući silovanje. Posledica toga neizbežno će biti značajna zatvorska kazna. Moje trenutno mišljenje je da zbog toga moram da vam odredim pritvor“, rekao je sudija.

„Da, časni sude“, odgovorio je Brend.

Britanski komičar nije pokazivao emocije dok je izvođen iz sudnice i sprovođen u pritvorske prostorije. Tokom čitanja presuda stajao je uspravno u sudskom boksu, a u jednom trenutku je zatvorio oči kada je proglašen krivim za silovanje mlade obožavateljke.