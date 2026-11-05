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Metropoliten muzej umetnosti u Njujorku objavio je temu prolećne izložbe Kostimskog instituta za 2027. godinu, kao i temu naredne Met Gale, nakon što je modni dizajner Džon Galijano odustao od prvobitno planirane izložbe posvećene njegovom radu.

Magazin „Vog“ objavio je 5. novembra da će nova izložba nositi naziv „extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday“ ( Moda i poetika svakodnevice). Kustos izložbe biće Endru Bolton, glavni kustos Kostimskog instituta, uz saradnju Stefani Krejmer i Emili Mušaben.

Nakon najveće modne večeri na svetu, koja će biti održana 3. maja, izložba će za javnost biti otvorena 9. maja 2027. godine i trajaće do 9. januara 2028.

Majice, farmerke i jakne kao inspiracija za visoku modu

Kako je navedeno u najavi, izložba će biti posvećena često zanemarenoj lepoti i privlačnosti svakodnevne odeće. U fokusu će se naći komadi koje gotovo svi imamo u garderoberu, poput majica, farmerki, kabanica, dukserica i perjanih jakni.

Posetioci će imati priliku da svakodnevne odevne predmete sagledaju iz potpuno drugačije perspektive.

„Želimo da posetioci ponovo otkriju svakodnevicu“, objasnio je Bolton, navodeći da će izložba imati dva glavna pravca. Prvi će istraživati kako su modni dizajneri preoblikovali i uzdigli klasične odevne komade, pretvarajući ih u kreacije dostojne modnih pista.

Drugi će se baviti načinima na koje se skromni, pa čak i naizgled potrošni materijali, poput papira, aluminijuma i plastike, pretvaraju u umetnička dela koja mogu da se nose.

Bolton je istakao da mu je bilo veoma važno da nova postavka ne bude samo izložba remek-dela ili jednostavnija zamena za prvobitni plan.

„Bilo mi je veoma važno da osmislimo izložbu koja neće biti samo zamena. Želeo sam ideju koja će biti izazovna, provokativna, lepa i koja će imati savremeni značaj“, rekao je Bolton.

U opširnom intervjuu za „Vog“ priznao je da nije imao rezervni plan, ali da je želeo da nova postavka bude podjednako zahtevna i upečatljiva kao što bi bila izložba posvećena Galijanu.

Odluka o Galijanu izazvala burne reakcije

Nova tema usledila je nakon što su Metropoliten muzej i Džon Galijano 31. avgusta objavili da odustaju od prvobitno planirane izložbe.

Plan je prvi put predstavljen 31. jula, a postavka je trebalo da nosi naziv „John Galliano: Horizons“ (Džon Galijano: Horizonti). Time bi Galijano postao tek treći živi dizajner kome je posvećena prolećna izložba Kostimskog instituta. Pre njega tu čast imali su Iv Sen Loran 1983. godine i Rei Kavakubo, osnivačica modne kuće „Comme des Garçons“, 2017. godine.

Džon Galijano Foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Međutim, najava je izazvala brojne kritike zbog ranijih kontroverzi koje prate dizajnera.

Galijano (65) bio je jedno od najuticajnijih imena svetske modne industrije tokom devedesetih i početkom dvehiljaditih. Karijeru je nastavio u „Živanšiju“ 1995. godine, a od 1997. do 2011. bio je kreativni direktor „Diora“. Od 2014. do 2024. godine predvodio je kreativni tim modne kuće „Mezon Margiela“.

Njegova karijera doživela je veliki preokret 2011. godine, nakon niza antisemitskih i rasističkih ispada. Posebno je odjeknuo snimak iz jednog pariskog restorana na kojem je iznosio antisemitske uvrede i iskazivao divljenje Adolfu Hitleru.

Zbog svojih izjava, Galijano je u Parizu osuđen za dva krivična dela povezana sa govorom mržnje i kažnjen novčanim iznosom u protivvrednosti od oko 8.500 dolara.

U dokumentarnom filmu „High & Low — John Galliano“ iz 2024. godine, reditelja Kevina Mekdonalda, koji prikazuje i snimke spornih incidenata, dizajner je priznao:

„To što sam uradio bilo je odvratno i užasno. Bilo je jednostavno jezivo.“

Galijano, koji je rođen na britanskoj teritoriji Gibraltaru, osvrnuo se i na sopstvene predrasude.

„Mogu da kažem da nisam rasista, ali svakog dana učite da smo svi pomalo takvi. Moramo da se odučimo od toga i da zavolimo imigrante. I ja sam jedan od njih. Bio sam jedan od njih“, rekao je dizajner.

Galijano: I dalje snosim odgovornost za svoje postupke

Objašnjavajući odluku da se povuče iz projekta, Galijano je istakao da mu nije bilo lako da odustane od izložbe.

„Nakon mnogo razmišljanja i razgovora sa Metropoliten muzejom i svima koji su bili uključeni, odlučio sam, uz veliko žaljenje, da je najbolje da se izložba u ovom trenutku ne održi“, naveo je u saopštenju.

Dodao je da u potpunosti prihvata odgovornost za bol koji je svojim ranijim izjavama naneo drugima, posebno pripadnicima jevrejske i azijske zajednice.

„Razumem da se iskreno iskupljenje ne postiže izložbom, institucionalnim priznanjem ili jednim javnim gestom. To je stalna odgovornost koja se pokazuje kroz slušanje, učenje i ponašanje tokom vremena“, poručio je Galijano.

Podršku odluci da se izložba odloži pružila je i Ana Vintur, dugogodišnja urednica „Voga“ i jedna od najuticajnijih osoba u svetu mode.

„Džonova odluka da zatraži od Muzeja odlaganje izložbe posvećene njegovom radu veoma je hrabra i govori mnogo o čoveku kakav je. Verujem da je ovo ispravna odluka i on i Muzej imaju moju punu podršku“, navela je Vinturova.