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Aneta Kovačić je zasigurno jedna od najlepših voditeljki kod nas. Večeras je upravo ona vodila Dnevnik 2 RTS-a.

Pred kamerama je već 10 godina a karijeru je započela u političkoj redakciji iako joj je oduvek bila želja da bude TV voditelj. O njenom privatnom životu se ne zna mnogo ali ono što možemo zaključiti na osnovu fotografija koje postavlja na Fejsbuku, dosta putuje i vodi računa o dvom izgledu.

Foto: RTS Printscreen

Zanimljivo je da je Aneta na raznim internet izborima, od strane publike izabrana za najlepšu voditeljku. Pre nekoliko godina Aneta je postala viralna, ali zbog lapsusa koji je napravila.

Povodom godišnjice smrti Josipa Broza Tita, voditeljka Aneta Kovačić je čitala segment posvećen doživotnom predsedniku Jugoslavije, pa mu pogrešila ime. Umesto Josip, izgovorila je Josif i razljutila pojedine korisnike društvenih mreža.

Tviterom se šeruje video njenog lapsusa, koji je postao viralan i ljudi se u čudu pitaju kako je mogla sebi da dozvoli ovakvu grešku.

Iako uočljiva greška, lapsusi su sastavni deo voditeljskog posla i jedan deo korisnika ove društvene mreže ipak smatra da voditeljka ne zaslužuje hejt.

Tviterom se šeruje video njenog lapsusa, koji je postao viralan i ljudi se u čudu pitaju kako je mogla sebi da dozvoli ovakvu grešku.

Iako uočljiva greška, lapsusi su sastavni deo voditeljskog posla i jedan deo korisnika ove društvene mreže ipak smatra da voditeljka ne zaslužuje hejt.

Promene na RTS

Podsetimo, prethodnih dana desile su se brojne promene na Nacionalnoj televiziji.

Prema odluci v.d. glavnog urednika Informativnog progama Borivoja Uskokovića, smenjeni su sa dužnosti urednika redakcija: Dopisništva Vesna Šiljegović, Regiona Nikolina Rakić, "Oka" Gorislav Papić, Sajta Zoran Stanojević i Dijaspore Suzana Gvozdenović. Takođe su smenjeni i urednici centralnog Dnevnika u 19.30: Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić.

Prethodno je Manja Grčić podnela Upravnom odboru ostavku na mesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije.

Pre podnošenja ostavke smenila je Bojanu Mlađenović sa mesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mesto dođe Borivoje Uskoković, saopštio je RTS na svom portalu.