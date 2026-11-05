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Omiljeni dečji pisac Ljubivoje Ršumović već neko vreme uživa u ljubavi koju mu pruža njegova partnerka Goca koja mu je osvojila srce te se sve češće pojavljuju zajedno na brojnim gradskim događajima.

Krajem septembra smo ih zajedno videli na premijeri filma "Kengur se vraća kući", a večeras su ponovo ruku pod ruku došli zajedno na jedan svečani događaj te prošetali crvenim tepihom. Partnerka Čika Ršuma nije skidala osmeh sa lica te se videla da uživa u ljubavi i sreći koju joj on pruža.

Ljubivoje Ršumović Foto: Damir Darvišagić

Kako su pisali domaći mediji Ljubivoje Ršumović danas živi sa Gordanom, čije fotografije povremeno objavljuje na svojim društvenim mrežama. Njih dvoje uživaju u životu van gradske vreve, okruženi prirodom, a često zajedno i putuju.

Ljubivoje Ršumović Foto: Damir Darvišagić

Inače, Ljubivoje Ršumović je skoro 5 decenija bio u ljubavi sa Natašom, koja je preminula 2016 godine. Imaju trojicu sinova, a njihova ljubav otpočela je 1958. godine, kada su se kao brucoši upoznali na fakultetu. Supruga Ljubivoja Ršumovića, tvrdi pesnik, bila je najlepša među studentkinjama.