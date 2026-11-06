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Aleksa Balašević, sin čuvenog Panonskog mornara Đorđa Balaševića, pokazao je na društvenim mrežama koliko mu je porasla ćerka Vera. Aleksina naslednica je letos napunila četiri godine, a njemu je puno srce zbog mezimice.

"Mesečeva ćerka", napisao je kratko Aleksa u opisu objave, u kojoj vidimo Veru kako svira sintisajzer sa roze naočarama.

Aleksa i njegova supruga Nikolina nasledniku su, inače, dali ime Đorđe, po dedi, legendarnom Đoletu Balaševiću.

Aleksa Balašević Foto: Printscreen/Instagram/balasevićaleksa

Ipak, on tvrdi da najpre nije bio za to.

- Moram da priznam, ja nisam bio za to, ja sam bio da ima svoje ime. Međutim u skupštini, u kojoj nisam većina i mama, sestre i žena su bile za to da bude Đorđe. Pošto sam izgubio većinu na skupštini morao sam da budem deo te rezolucije. Dobio je ime po dedi, ali i čukundedi. Đole je dobio ime po svom dedi, moj mali Đole je dobio isto ime po svom dedi. Ovo je treći Đole Balašević u ovoj ravnici i nadam se da će kao i moj pradeda, ali moj tata od komšiluka, pa do ostatka sveta biti prihvaćen kao i oni - rekao je Balašević.

"Znam da je Đorđe srećan zbog unuka"

Aleksa ne krije da veruje u vaskrsenje.

Aleksa sa suprugom Nikolinom i decom Foto: printscreen/Instagram/aleksabalaševic

- Ja znam da je on srećan zbog unuka, ja sam neko ko veruje u vaskrsenje, ja sam svestan da Đole zna za sve to. Ubeđen da sam da je Đole učestvovao u tom Božijem transferu od neba ka zemlji. Znam koliko je on uvek bio pažljiv, ali i paranočan, ubeđen sam da on sve to gleda kako mi radimo kako sa Verom, tako i sa sinom. Tu je. Od odlaska mog oca u večnost 2021. godine, mislim da je Verino rođenje 22. avgusta 2022, bilo ono što je moju mamu trglo na najbolji način, ovo je takođe lep talas u svemu tome - istakao je nedavno Aleksa, prenosi Blic.

VIDEO: Aleksa Balašević