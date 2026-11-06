Aleksa Balašević pokazao koliko mu je porasla ćerka Vera: Evo šta unuka Đorđa Balaševića svira sa samo četiri godine
- Aleksa Balašević je na društvenim mrežama pokazao koliko mu je porasla ćerka Vera, koja je letos napunila četiri godine.
- Otkrio je i da je sin dobio ime Đorđe po dedi Đorđu Balaševiću, iako u početku nije bio za tu odluku.
Aleksa Balašević, sin čuvenog Panonskog mornara Đorđa Balaševića, pokazao je na društvenim mrežama koliko mu je porasla ćerka Vera. Aleksina naslednica je letos napunila četiri godine, a njemu je puno srce zbog mezimice.
"Mesečeva ćerka", napisao je kratko Aleksa u opisu objave, u kojoj vidimo Veru kako svira sintisajzer sa roze naočarama.
Aleksa i njegova supruga Nikolina nasledniku su, inače, dali ime Đorđe, po dedi, legendarnom Đoletu Balaševiću.
Ipak, on tvrdi da najpre nije bio za to.
- Moram da priznam, ja nisam bio za to, ja sam bio da ima svoje ime. Međutim u skupštini, u kojoj nisam većina i mama, sestre i žena su bile za to da bude Đorđe. Pošto sam izgubio većinu na skupštini morao sam da budem deo te rezolucije. Dobio je ime po dedi, ali i čukundedi. Đole je dobio ime po svom dedi, moj mali Đole je dobio isto ime po svom dedi. Ovo je treći Đole Balašević u ovoj ravnici i nadam se da će kao i moj pradeda, ali moj tata od komšiluka, pa do ostatka sveta biti prihvaćen kao i oni - rekao je Balašević.
"Znam da je Đorđe srećan zbog unuka"
Aleksa ne krije da veruje u vaskrsenje.
- Ja znam da je on srećan zbog unuka, ja sam neko ko veruje u vaskrsenje, ja sam svestan da Đole zna za sve to. Ubeđen da sam da je Đole učestvovao u tom Božijem transferu od neba ka zemlji. Znam koliko je on uvek bio pažljiv, ali i paranočan, ubeđen sam da on sve to gleda kako mi radimo kako sa Verom, tako i sa sinom. Tu je. Od odlaska mog oca u večnost 2021. godine, mislim da je Verino rođenje 22. avgusta 2022, bilo ono što je moju mamu trglo na najbolji način, ovo je takođe lep talas u svemu tome - istakao je nedavno Aleksa, prenosi Blic.
VIDEO: Aleksa Balašević