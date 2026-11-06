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Britanska verzija rijaliti emisije "Brak na neviđeno" ukinuta je nakon što su bivše učesnice optužile svoje televizijske partnere za seksualno zlostavljanje. Televizijska mreža Channel 4 potvrdila je da emisija neće nastaviti da se snima nakon 10 sezona, a odluka je usledila nakon istrage navoda triju takmičarki da su bile napadnute.

Izvršna direktorka televizijske mreže, Prija Dogra, izvinila se ženama zbog "uznemirenosti koju su očito osetile". Dogra je navela da je odluka o ukidanju rijalitija usledila nakon nezavisne provere postupaka vezanih za dobrobit učesnika, kao i načina na koji je televizijska kuća postupala s pritužbama.

Direktorka je navela da je provera otvorila "temeljna pitanja o uredničkom konceptu emisije koja je, po njenom mišljenju, nakon deset godina iscrpila svoj smisao". Naglasila je da cilj te provere nije bio utvrditi jesu li navodi koje su iznele žene istiniti.

"Provera nije imala ovlašćenja da odlučuje o vrlo ozbiljnim optužbama koje su iznele tri žene", rekla je, aludirajući na istragu BBC-ja koji je te optužbe izneo na videlo.

"Brak na neviđeno", emisija u kojoj se stranci susreću pred oltarom, našao se na meti kritika nakon što su dve žene izjavile da su ih njihovi partneri iz emisije silovali.Jedna od tih žena je takođe tvrdila da joj je partner pretio napadom kiselinom. Treća žena, Šona Menderson, jedina je otkrila svoj identitet, a svog televizijskog supruga optužila je za seksualni čin bez pristanka.

Optuženi muškarci negirali su optužbe, a najmanje jedan učesnik je uhapšen pod sumnjom na silovanje. Jedan od učesnika uhapšen je u junu, a njegov identitet nije javno otkriven.

Jedna od žena, identifikovana kao Lizi, prethodno je ispričala kako je kod svog partnera odmah primetila "crvene zastavice". Tokom prvih zajedničkih dana navodno je često imao ispade besa kad su bili sami. "Jednostavno bi eksplodirao, upao bi u taj apsolutno usredsređeni bes", rekla je žena koja se, zbog zabrinutosti, obratila timu za dobrobit takmičara koji je obavljao dužnosti unutar CPL-a, produkcijske kuće koja radi na britanskoj lincenci šoua. Advokati su rekli da je tim razgovarao s optuženim muškarcem koji im je rekao da je on bio žrtva nasilja. Dodali su da je CPL razgovarao o situaciji s Lizi, koja im je navodno rekla da ne oseća rizik.

Lizina veza s televizijskim partnerom ubrzo je postala seksualna, ali su njihovi odnosi postali nasilni. "Rekao mi je da ako bilo kome kažem šta se dogodilo, da će angažovati nekoga da baci kiselinu na mene", ispričala je, a zatim dodala da je pokušavala da predloži muškarcu da razgovaraju sa stručnjacima o njihovoj situaciji. On je, međutim, dobio "ispad besa" i napao je.

"Bili smo u našem stanu, na kauču, i pokušao je da ima polni odnos sa mnom. Govorila sam mu ne, da ne želim to da uradim. Ali on je nastavio da govori: ‘Ne možeš da kažeš ne, ti si moja supruga.‘ I svejedno je to uradio. Potpuno sam se zaledila od straha i nikad, ali nikad nisam mislila da nešto može toliko da me uplaši", ispričala je, dodavši da je jutro nakon toga poslala poruku timu za dobrobit takmičara i pokazala im modrice i ispričala šta se dogodilo. Jedan član toga tima fotografisao je njene povrede.

Međutim, CPL-ovi advokati su rekli da su modrice opisane kao rezultat grubog seksa, ali uz pristanak. Dodali su da Lizi nije spomenula da je pokušala da ga odbije ni da joj je pretio napadom kiselinom. Lizi je, pre nego što je emisija završila s emitovanjem, poslala poruku jednom od producenata u kojoj je napisala da je seksualno napadnuta.

Lizi je navela kako želi da pokrene pravni postupak protiv CPL-a, koji je "pokazao nedostatak znatiželje i sposobnosti postavljanja važnih pitanja i neuspeh u sprovođenju osnovnih zaštitnih mera".

Foto: Printscreen/ Youtube/ BBC News

Druga žena, nazvana Kloi, tvrdi da ju je televizijski partner silovao. Svoje optužbe je nakon snimanja svoje sezone iznela i Channel-u 4 i CPL-u.

Ispričala je kako ju je, kada se uselila s partnerom, on "uhvatio za grudi i zadnjicu" dok je spavala. "Govorila sam mu ne, ne, prestani, jer sam spavala", rekla je, te dodala da je incident odmah prijavila. Par je tokom "veze" imao nekoliko seksualnih odnosa uz pristanak, ali je došlo do situacije kada je Kloi rekla "ne", a on je nije poslušao.

"Nasmešio se i popeo na mene, pomerio mi nogu... Do tada sam već stvarno odustala i jednostavno nisam htela da se ljuti na mene kada se kamere ugase. Samo sam ležala, gledala kroz prozor", ispričala je. Njen partner je tada shvatio da ne učestvuje u odnosu, te ju je pitao: "Ne želiš ovo?", na šta je Kloi odgovorila: "Rekla sam ti da ne želim ovo." "On se jako naljutio i rekao: ‘Trebalo je da vrištiš i vičeš. Trebalo je da me odgurneš. Zbog tebe se osećam kao silovatelj‘", prisetila se.

Kloi je nakon snimanja emisije posetila psihijatra koji joj je potvrdio da je doživela silovanje i njene optužbe je smatrao "ozbiljnim i zabrinjavajućim". CPL je pak rekao da je sledio postupke za obezbeđivanje dobrobiti takmičara, te da su se pridržavali svih protokola.

Foto: Barry King / Alamy / Profimedia

Treća žena, Šona Menderson, rekla je da je zaslužila bolju brigu od strane CPL-a, nakon što je rekla da je njen partner preterao tokom polnih odnosa. Menderson je u svojoj sezoni bila uparena s Bredlijem Skelijem, s kojim je odmah kliknula. Bivši par je ubrzo počeo da ima polne odnose, a on je bio otvoren oko toga da želi da radi "stvari koje pomeraju njene granice". Takođe, dogovorili su se da će seksualne odnose prekidati pre njihovog završetka, što Skeli navodno nije poštovao.

Stručnjaci su nakon incidenta počeli da primećuju kako se Bredli obraća Šoni na kontrolišući način, te su ga nekoliko puta prozvali pred drugim parovima. Menderson je opisala svoje iskustvo CPL-u i Channelu 4, koji su naveli kako je takmičarka rekla da joj incident nije predstavljao problem. Channel 4 je takođe rekao kako je Šona u to vreme jasno navela da su svi seksualni odnosi bili sporazumni.

CPL i Channel 4 odlučili su da izbace par iz emisije kratko nakon incidenta, zbog rastuće zabrinutosti da je njihova veza potencijalno nezdrava.

Otprilike nedelju dana nakon izlaska iz šoua, Šona je otkrila da je trudna. "Donela sam odluku o abrotusu. Bilo je jako teško", rekla je ona, dodavši kako ne zna da li je trudnoća rezultat navodnog incidenta. Skeli i Menderson bili su u vezi šest nedelja nakon što su napustili šou, a potom su raskinuli.

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