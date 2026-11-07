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Mlada glumica Kristina Bogunović Gavrić, koju je publika zavolela kao Sonju u hit seriji "Radio Mileva", osvojila je gledaoce svojom harizmom i talentom. Ipak, njen put do glumačkog poziva bio je pun izazova – Akademiju je uspela da upiše tek iz šestog pokušaja

„Veoma sam istrajna kad mi je stalo do nečega. Jarac u meni se bori i želi da ide daleko. Mada, lako je biti dosledan i čvrst u željama kada neko ima majku Ljilju Gavrić. Ona je moj najveći oslonac, neiscrpna podrška i najbolji prijatelj“.

Kris Gavrić Foto: Nemanja Nikolić

Sama sebi dala ime i misterija dva prezimena

Pažnju javnosti privukla je i odluka da se u javnosti predstavlja kao Kris Gavrić, kao i činjenica da nosi dva prezimena iako nije udata. Glumica je otvoreno objasnila kako je donela odluku o skraćivanju svog identiteta radi praktičnosti:

„Pošto sam shvatila da je moje puno ime predugačko i teško mi je da se potpišem, odlučila sam da olakšam sebi, pa sam se preimenovala u Kris Gavrić. I mama i tata su to prihvatili jer sam uvek imala slobodu da budem šta želim. Kad me pitaju ko mi je dao ime, odgovorim – sama sebi“.

Kris Gavrić Foto: Alek

Otkrila je i priču koja stoji iza njena dva prezimena:

„Moji roditelji nikada nisu bili u braku, pa je odluka da nosim dva prezimena prirodan sled okolnosti. Uvek sam se šalila da ću, kad se jednog dana udam, imati tri“.

Prvu filmsku ulogu dobila je na kastingu dok je bila na prvoj godini fakulteta, dok joj je uloga Sonje u "Radio Milevi" bila televizijski debi koji joj je doneo veliku prepoznatljivost. Ipak, naglašava da je popularnost nije promenila niti joj je ona bila glavni cilj:

„Život mi se jeste promenio, ali ja sam ista. Nisam zamišljala ovako nešto i ne bavim se glumom da bih bila popularna. U njoj sam jer mi srce snažno igra na sceni i u kadru, a taj osećaj me čini najsrećnijom na svetu“.

"Kad umrem na grobu će mi pisati 'Radio Mileva'"

Radio Mileva Foto: Promo



O uspehu koji je Serija postigla, ali i popularnosti svog lika, Olga Odanović je svojevremeno govorila za Blic:

"Potpuno se slažem. Pre neki dan sam rekla:“Meni će na grobu kad budem umrla pisati “Radio Mileva”, neće pisati ime”. (smeh) Znate šta, deca su veliki fanovi ove serije. Ali ja kažem, ne samo deca. već i stariji, od sedam do sedamdeset sedam, kao “Politikin zabavnik” smo. Nekako smo magnetski privukli publiku. Serija ima posebnu emociju koja privlači ljude. Ima nešto u toj seriji toplo, ima nešto naivno, ima neka čista emocija koja se pojavi u svakoj drugoj, trećoj epizodi. Imate tu onu najiskonskiju, lepu emociju u odnosima među ljudima. Ti stanari te zgrade su svi dobri ljudi, plemeniti i humani. A kad pričamo o dobroti, mislim da nam i dobrota danas malo ponestaje, pa se verovatno ljudi vezuju za ono što im nedostaje."

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Radio Mileva