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Britanski komičar i glumac Rasel Brend (51) proglašen je krivim za silovanje jedne žene i seksualne napade na još tri žene, ali čini se da njegovim pravnim problemima tu nije kraj. Policija je potvrdila da je istraga protiv njega i dalje otvorena, a istražitelji veruju da postoji još žena koje dosad nisu progovorile o svojim iskustvima.

Detektivka Lora Nelson, koja je vodila policijski tim zadužen za istragu protiv Brenda, gostovala je u podkastu "The Trial" britanskog Daily Maila i otkrila dosad nepoznate detalje slučaja.

U galeriji pogledajte fotografije Rasela Brenda ispred suda:

1/7 Vidi galeriju Rasel Brend se izjasnio nevinim, 30. maj 2025. Foto: Martyn Wheatley / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Posebno se osvrnula na dokumentarac televizije Channel 4 iz 2023. godine, u kojem je nekoliko žena iznelo ozbiljne optužbe protiv poznatog komičara. Upravo je taj dokumentarac podstakao policijsku istragu, ali žene koje su u njemu progovorile nisu učestvovale u sudskom postupku.

"Moramo da poštujemo odluku žrtve o tome da li želi da slučaj prijavi policiji. Kada su te žene odlučile da progovore u dokumentarcu, učinile su to anonimno i mi to moramo da poštujemo", objasnila je Nelson.

Rasel Brend Foto: LEON NEAL / Getty images / Profimedia

Otkrila je i da je policija kontaktirala produkcijsku kuću kako bi ženama pružila mogućnost podnošenja službene prijave i pristup odgovarajućoj podršci.

"Njihova je odluka hoće li to učiniti i mi je poštujemo", naglasila je.

Dodatnu prepreku predstavljala je činjenica da se jedan od navodnih napada dogodio u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog čega britanska policija nije bila direktno nadležna za taj slučaj.

Rasel Brend Foto: James Manning / PA Images / Profimedia

Ipak, Nelson veruje da je objavljivanje dokumentarca bilo ključno za žene koje su godinama ćutale.

"Mislim da postoji još žena koje nisu progovorile. Verujem da je dokumentarac bio okidač. Pokazao je ljudima da je reč o seksualnom predatoru i, što je još važnije, da se ženama sada veruje", izjavila je.

Foto: Printscreen YouTube

Potvrdila je i da istraga protiv Brenda još uvek traje, te izrazila nadu da će njegova presuda podstaći druge moguće žrtve da se jave policiji.

"Nadam se da će ova presuda ženama koje razmišljaju o prijavi dati hrabrost da to učine, da će znati da ćemo im verovati i da ćemo temeljno istražiti svaku novu prijavu", poručila je.

Na kraju razgovora posebno je zahvalila šest žena koje su svojim iskazima pomogle u postupku protiv komičara.

rasel brend

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

"Ne bismo došli do ove tačke bez šest neverovatnih žena koje su pokazale izuzetnu hrabrost i odlučnost. Ispričale su nam šta im se dogodilo, iskazale nam poverenje i prošle kroz izuzetno težak proces kako bismo danas bili ovde. Osećam samo divljenje prema njima", zaključila je Nelson.

Brendova presuda tako možda nije završetak jednog od najpoznatijih seksualnih skandala u britanskoj javnosti s obzirom na to da policija nastavlja da istražuje moguće nove slučajeve.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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