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Britanski glumac i komičar Rasel Brend(51) proglašen je krivim za silovanje jedne žene i seksualno zlostavljanje još triju, a uskoro bi mogao da se suoči s novim optužbama. Nekadašnjoj televizijskoj zvezdi preti višegodišnja zatvorska kazna, ali i gubitak bogatstva procenjenog na 16 miliona funti.

Presuda je donesena u četvrtak nakon gotovo četiri nedelje suđenja na londonskom sudu Southwark Crown Court. Poroti je trebalo nešto više od osam sati da donese odluku, a Brend je tokom čitanja presude sedeo zatvorenih očiju, prenosi Daily Mail.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebno emotivni prizori odvijali su se u delu sudnice namenjenom javnosti, gde je njegova supruga Lora Brend briznula u plač. Dok su se čitale presude, neutešno je plakala držeći za ruku osobu koja joj je pružala podršku, a Brend joj je usnama poručio: "Volim te."

Njegov advokat Ijan Vinter zatražio je da se ocu troje dece dozvoli da vikend provede na slobodi kako bi deci objasnio šta se dogodilo. Međutim, sudija je odbio zahtev i odredio mu pritvor, te ga upozorio da ga očekuje dugotrajna zatvorska kazna.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Wiktor Szymanowicz / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom suđenja izneseni su potresni detalji seksualnih napada koje je Brend počinio između 2004. i 2009. godine. Među njima je i silovanje tada 21-godišnje obožavateljke u njegovom domu u londonskom Hempstedu 2009. godine. Prema dokazima iznesenim na sudu, napad je bio toliko nasilan da je devojka nakon njega krvarila i teško disala.

Osuđen je i za seksualne napade na još tri žene, koji su se dogodili u radio-stanici, jednom londonskom baru i tokom rada na televizijskom projektu za Channel 4.

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, njegovim pravnim problemima tu možda nije kraj. Britansko državno tužilaštvo razmatra podizanje novih optužnica nakon što su se pojavile još dve prijave za silovanje, uključujući prijavu devojke koja je u vreme navodnog zlostavljanja imala samo 16 godina.

Devojka, koja je pod pseudonimom "Elis" progovorila u dokumentarnoj emisiji "Dispatches" 2023. godine, tvrdila je da ju je Brend seksualno iskorišćavao dok je on imao 30 godina. Prema njenim navodima, automobil BBC-ja odvozio ju je iz škole u njegov dom, gde je kasnije bila zlostavljana.

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Policija je nakon presude pozvala i druge moguće žrtve da se jave, verujući da bi ovaj slučaj mogao da podstakne žene koje dosad nisu imale hrabrosti da progovore.

Osim krivičnog postupka, Brend se suočava i s građanskim tužbama u Velikoj Britaniji i SAD. Jedna žena traži odštetu od 100.000 funti zbog navodnog seksualnog napada u njegovoj vili u Los Anđelesu 2008. godine, dok ga druga žena optužuje za seksualno zlostavljanje na snimanju filma "Arthur" 2010. godine.

Foto: Tayfun Salci/ZUMA Press / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zbog mogućih odšteta nekadašnji miljenik britanske publike mogao bi da ostane bez gotovo celog bogatstva.

Uprkos ozbiljnim optužbama, Brend je navodno bio uveren da će biti oslobođen. Čak je angažovao filmsku ekipu da prati njegovo suđenje i beleži njegova razmišljanja za dokumentarac kojim je nameravao da prikaže navodnu nepravdu koja mu je nanesena.

Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegova odbrana dodatno je oslabila nakon što je tokom svedočenja priznao da je menjao svoju verziju događaja. Advokati su potom kontaktirali njegove bivše partnerke, ali njihove izjave nisu mu išle u prilog. Govorile su o njegovim brojnim neverstvima, a čak je i njegova supruga priznala da ju je njegovo ponašanje povredilo na početku njihove veze.

Foto: James Manning / PA Images / Profimedia

Nakon izricanja presude Brendov advokat verbalno se sukobio s novinarom Sunday Times-a, čija je istraga pomogla da se razotkriju optužbe protiv komičara. Njegove izjave, kao i završna reč odbrane u kojoj je dovodio u pitanje ponašanje žrtava tokom napada, izazvale su oštre reakcije organizacija za zaštitu žena.

Brendu će kazna biti izrečena u ponedeljak, a iako je proglašen krivim za četiri krivična dela, oslobođen je optužbi za dva silovanja i jedan pokušaj nedoličnog seksualnog napada.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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