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Sve je počelo nakon što je Kloi Kardašijan 4. novembra na Instagramu objavila emotivnu rođendansku čestitku svojoj sestri Kendal, koja je 3. novembra proslavila 31. rođendan. Među fotografijama i uspomenama našao se i snimak na kojem Kajli prilazi starijoj sestri i ljubi je u usta.

Na videu se vidi kako Kendal grli Kajli, a zatim od nje traži poljubac. Manekenka je, prema navodima koji prate snimak, uzviknula: „Poljubi me!“, nakon čega joj je Kajli ispunila želju. Njih dve su se odmah potom nasmejale, dok je preko snimka stajao natpis: „Volim ova dva mala pingvina“, koji je dodala Kloi.

Iako je u pitanju kratak i naizgled bezazlen trenutak između sestara, internet nije ostao ravnodušan. Snimak se brzo proširio platformama Reddit, X i TikTok, a komentari su pokazali koliko ljudi različito doživljavaju ovakav vid porodične bliskosti.

„U kom svetu je ovo normalno?“

Jedan deo korisnika smatra da je prizor neprijatan i da su sestre prešle granicu.

Kajli i Kendal Džener Foto: Printscreen/Instagram/tmztv

„Je li ovo... normalno?“, zapitao se jedan korisnik na društvenoj mreži X, pokrenuvši raspravu koja se ubrzo proširila.

„U kom svetu je ovo normalno? Ovo definitivno nije normalno“, napisala je jedna osoba.

Drugi su bili još oštriji, ističući da im je ovakav način iskazivanja nežnosti između sestara neprijatan, dok su pojedini komentarisali i da je cela porodica Kardašijan-Džener poznata po ponašanju koje često izaziva kontroverze.

Bilo je i onih koji su pretpostavili da je Kajli možda bila pod dejstvom alkohola, pa su snimak protumačili kao spontani trenutak sa zabave.

Ipak, nisu svi videli razlog za osudu.

„Zar vi ne ljubite svoje sestre?“

Kajli i Kendal Džener Foto: Printscreen/Instagram/tmztv

Drugi deo publike stao je u odbranu poznatih sestara, smatrajući da je reč o običnom poljupcu bez bilo kakve dublje konotacije.

„Zar vi ne ljubite svoje sestre? Nije ni čudo što vlada epidemija nedostatka nežnosti kada vam nedostaje osnovna ljubav“, glasio je jedan od komentara.

„Samo se zabavljaju, ostavite ih na miru. Nije normalno to što u svemu pokušavate da pronađete problem. Pustite ljude da žive“, napisao je drugi korisnik.

Posebnu pažnju privukli su komentari onih koji su pokušali da objasne da je ovakav gest u nekim porodicama sasvim uobičajen.

„Da, svi koje poznajem su barem jednom poljubili sestru u usta. To je samo brz poljubac, baš kao njihov. Nema ničeg seksualnog kada je u pitanju sestra“, napisao je jedan korisnik.

Pojedini su čak zaključili da je reč o kulturološkoj razlici, uz komentare da je ovakav način iskazivanja nežnosti karakterističniji za neke porodice i sredine nego za druge.

Kajli i Kendal Džener Foto: Printscreen/Instagram/tmztv

Kloi objavila emotivnu čestitku sestri: „Moja večna ljubav“

Dok se internet raspravljao o snimku, povod za njegovo objavljivanje zapravo je bila Kendalina rođendanska proslava. Kloi je svojoj sestri posvetila veoma emotivnu poruku, u kojoj je govorila o tome koliko joj znači što je kroz različite životne faze mogla da posmatra njeno odrastanje.

„Srećan rođendan mojoj Keni, mojoj večnoj ljubavi“, započela je Kloi.

Istakla je da je jedan od najlepših darova u njenom životu upravo to što je imala priliku da upozna Kendal kroz različita poglavlja njenog života – od devojčice koju je želela da zaštiti do žene od koje danas i sama mnogo uči.

„Uvek si prolazila kroz ovaj svet na svoj način, pod svojim uslovima, i postoji nešto prelepo u životu koji si izgradila jednostavno sledeći svoje srce“, napisala je Kloi.

Dodala je i da želi da njena sestra nastavi da otkriva nove delove sebe, prati ono što je čini srećnom i uvek bude svesna koliko je voljena.

„Bez obzira na to koliko se život menja i koliko poglavlja proživimo, uvek će postojati deo mene koji te vidi kao svoju malu anđeosku bebu. Ne postoji verzija ovog života u kojoj nisam pored tebe, u kojoj te ne volim, ne verujem u tebe i ne navijam za tebe“, poručila je.

Ni Kajli nije propustila priliku da čestita rođendan starijoj sestri. Podelila je nekoliko njihovih fotografija iz detinjstva i napisala da je osoba kakva je danas upravo zahvaljujući svemu što je Kendal bila za nju.

Svoju poruku objavila je i Kim Kardašijan, koja je Kendal nazvala svojom malom bebom Keni.

Tako je jedan kratak snimak iz porodične arhive, objavljen u okviru rođendanske čestitke, postao povod za novu internet raspravu. Dok jedni smatraju da je reč o sasvim bezazlenom iskazivanju ljubavi između sestara, drugi priznaju da im je prizor prilično neobičan. Jedno je sigurno – porodica Kardašijan-Džener i ovog puta uspela je da privuče pažnju javnosti, čak i kada je povod trebalo da bude samo rođendanska čestitka.

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Kajli Džener