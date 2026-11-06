želi da je upoznaju u drugom svetlu

želi da je upoznaju u drugom svetlu

Slušaj vest

Američka glumica Morgan Ferčajld, poznata po ulogama u serijama "Falcon Crest" i "Prijatelji", odlučila se na pomalo neočekivan potez. U 77. godini života otvara profil na platformi OnlyFans, a za časopis People otkrila je šta njeni obožavatelji tamo mogu da očekuju.

Glumica želi da iskoristi popularnu platformu kako bi se na drugačiji, neposredniji način povezala s publikom i pokazala deo svoje ličnosti koji gledaoci dosad nisu imali priliku da upoznaju.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

"Objavljivaću nove fotografije i video-zapise. I pre nego što iko pita - ne, nije reč o takvom sadržaju", poručila je Ferčajld, odmah dajući do znanja da ne planira da objavljuje eksplicitne sadržaje, po kojima je OnlyFans najpoznatiji.

Umesto toga, kaže da će se uglavnom zabavljati, šaliti i razgovarati o svemu što joj padne na pamet.

"Ljudi poznaju moje likove, ali ne i mene"

Morgan Ferčajld iza sebe ima decenije uspešne televizijske karijere, tokom kojih je ostvarila brojne zapažene uloge u popularnim američkim serijama. Osim po ulozi u "Falcon Crestu", mnogi je pamte i kao Noru Bing, majku Čendlera Binga, kog je u kultnim "Prijateljima" glumio pokojni Metju Peri.

Iako je publika dobro poznaje s malih ekrana, glumica smatra da većina ljudi zapravo zna vrlo malo o njenom privatnom životu i interesovanjima. "Ljudi znaju moje likove, odeću i velike frizure", rekla je za People.

"Možda ne znaju koliki sam zaljubljenik u nauku ili koliko sestra lako može da me nasmeje. Volela bih da podelim više takvih trenutaka", dodala je.

Upravo zato OnlyFans vidi kao priliku da obožavateljima pokaže svoju spontaniju i opušteniju stranu, daleko od televizijskih uloga po kojima je stekla slavu.

Želi da se direktno poveže s obožavateljima

U pokretanju profila pomaže joj Endi Bečman, izvršni direktor kompanije Creators Inc., koja se bavi vođenjem karijera kreatora sadržaja. Njegov tim ranije je sarađivao i s glumicama Džejmi Presli i Šenon Elizabet, koje su se takođe okušale na toj platformi.

Bečman smatra da je Ferčajld ovim potezom odlučila da iskoristi dugogodišnju povezanost s publikom, koja je prati još od njenih najpoznatijih televizijskih uloga. "Holivud relevantnost zvezda obično mjeri prema onome što su radili u zadnje vreme. Obožavatelji to ne rade", objasnio je za People.

Dodao je kako je Morgan tokom decenija izgradila vernu publiku koja i danas želi da prati njen rad i čuje šta ima da kaže. "OnlyFans joj pruža priliku da se s tim ljudima poveže direktno i pod svojim uslovima", zaključio je.

I dalje je aktivna pred kamerama

Iako je zakoračila u osmu deceniju, Ferčajld ne pokazuje nameru da uspori poslovni tempo. Osim glume i novog angažmana na OnlyFansu, okušala se i u svetu podkasta.

Od oktobra prošle godine sa sestrom, takođe glumicom Ketrin Hart, vodi podkast "2 Bitches From Texas", u kom razgovaraju o različitim temama i dele lične priče.

Ove godine se Ferčajld vratila i u popularnu sapunicu "The Bold and the Beautiful", hrvatskim gledaocima poznatu pod nazivom nakon čak 17 godina pauze.

U epizodi emitovanoj 26. januara pojavila se uz glumca Džima Džeja Buloka, čime je još jednom pokazala da i nakon dugogodišnje karijere rado prihvata nove poslovne izazove.

Video: Koliko zarađuju kreatori sadržaja sajta OnlyFans