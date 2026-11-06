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Odnos Kejt Midlton (44) i kraljice Kamile (79) ponovo je tema britanskih medija. Prema tvrdnjama neimenovanih izvora bliskih kraljevskoj porodici, između princeze od Velsa i supruge kralja Čarlsa III već neko vreme postoje napetosti, a situacija se navodno dodatno pogoršala zbog sve veće pažnje koju Kejt dobija u javnosti.

Kako prenose strani mediji, Kamila navodno nije zadovoljna sve istaknutijom ulogom princa Vilijama i njegove supruge. Posebno je zabrinuta zbog mogućnosti da bi njen uticaj u kraljevskoj porodici mogao da oslabi kada Vilijam jednog dana postane kralj.

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Kamili navodno smeta pažnja koju dobija Kejt

Prema pisanju portala Heat World, napetosti su ponovo došle do izražaja nakon državnog banketa održanog u čast omanskog sultana u dvorcu Vindsor. Iako su se Kejt i Kamila zajedno pojavile na svečanosti, izvori tvrde da iza kulisa njihov odnos nije tako skladan kako se čini.

Kejt je na događaju privukla veliku pažnju svojim izgledom, što se Kamili navodno nije svidelo.

"Mrzi kada je Kejt zaseni", tvrdi neimenovani izvor za National Examiner, dodajući da se to, prema njegovom mišljenju, dešava gotovo svaki put kada se dve članice kraljevske porodice pojave zajedno.

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Isti izvor tvrdi da je Kamila posebno nezadovoljna zbog sve veće uloge Vilijama i Kejt, te da strahuje kako njih dvoje pokušavaju da je postupno udalje od važnih odluka.

Navodno veruje i da je Kejt namerno izostavlja s pojedinih sastanaka kako bi smanjila njen uticaj.

Kejt navodno više ne želi da popušta

S druge strane, izvori tvrde da je i Kejt izgubila strpljenje. Princeza od Velsa navodno se dosad trudila da izbegne sukobe i vodila računa o tome da se svi članovi kraljevske porodice osećaju uključeno.

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Međutim, prema najnovijim tvrdnjama, više nije spremna da ograničava svoje javne aktivnosti kako bi izbegla Kamilino nezadovoljstvo.

"Kejt je umorna od toga da stalno mora da pazi na svaki korak. Došla je do tačke u kojoj se više neće suzdržavati samo zato što se Kamila oseća ugroženo. Smatra da ima posao koji treba da obavi i želi njime da se bavi", rekao je neimenovani izvor za Heat World.

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Čarls se navodno našao između supruge i sina

Prema istim napisima, situacija utiče i na kralja Čarlsa III, koji se navodno našao između supruge Kamile i sina Vilijama.

Kamila je, tvrde izvori, zabrinuta zbog promena koje će nastupiti kada Vilijam preuzme presto. Navodno smatra da princ i princeza od Velsa već sada nastoje da preuzmu veću kontrolu nad kraljevskim obavezama.

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O mogućim nesuglasicama između Kejt i Kamile pisalo se i ranije. Pojedini izvori tvrdili su da njih dve nikada nisu bile posebno bliske, između ostalog i zbog različitih ličnosti.

Ipak, važno je naglasiti da su sve tvrdnje o njihovim sukobima zasad bazirane na izjavama anonimnih izvora. Bakingemska palata nije potvrdila navode o sukobu, a nema ni nezavisne potvrde da su odnosi između kraljice i princeze od Velsa zaista narušeni.

Video: Fotografije Kejt Midlton iz mladost