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Jedan od najpoznatijih kuvara na svetu Gordon Remzi je svojevremeno imao problem sa kilogramima, a u jednom trenutku je njegova vaga pokazala čak 114 kilograma.

Kuvar je poznat i po tome što redovno trči i vežba, te učestvuje u maratonima, ultramaratonima i zahtevnim triatlonskim takmičenjima poput Ironmana. Ipak, morao je da napravi i promene u ishrani.

Iako je bio u treningu, morao da je da preduzme još nešto, pa je izgubio 9 kilograma, a nedavno je u razgovoru za Men's Health otkrio i kako.

Ključ njegovog mršavljenja je bilo to što je mlečne proizvode zamenio maslinovim uljem.

Kako prenosi The Mirror, Gordon Remzi tvrdi da mu je upravo ta promena u ishrani pomogla da smrša.

Maslinovo ulje poznato je i po svojim dobrobitima za zdravlje. Naime, ono je bogato mononezasićenim masnim kiselinama i antioksidansima, a njegovi sastojci mogu da imaju i protivupalno dejstvo.

- Osećam se neverovatno zdravo. Svakog dana bih pojeo jednu kašiku maslinovog ulja umesto pet komadića putera.- otkriva Remzi.

Gordon Remzi kaže da zdrava ishrana ne mora da bude dosadna.

- Ujutro popijem proteinski šejk, za ručak jedem kajganu, a za večeru nešto lagano, poput piletine ili ribe. Ne jedem puno salata, ali važno je pronaći ravnotežu- objasnio je.

Kad je reč o odolevanju iskušenjima u kuhinji, Remzi je vrlo strog prema sebi.

Gordon Remzi Foto: YANN COATSALIOU / AFP / Profimedia

- Uloga kuvara danas je mnogo istaknutija nego pre 20 ili 30 godina. Moramo da budemo u formi, da razmišljamo jasno i da budemo primer svom timu. Izuzetno smo disciplinovani - rekao je i dodao:

- Uzeću dva zalogaja nekog izvrsnog jela i onda ga ostaviti na miru, a to je prava muka.-

Poznati kuvar je opisao koliko mu je teško da se zaustavi nakon samo nekoliko zalogaja.

- Sediš tamo i očajnički želiš da pojedeš ceo tanjir, ali nateram se da stanem nakon samo dva zalogaja. Zatim sklonim tanjir od sebe što mi teško pada jer znam da, ako uzmem četvrti, peti ili šesti zalogaj, više nema zaustavljanja.- kaže Gordon Remzi.

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