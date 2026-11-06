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Kristen Stjuarti Dilan Mejеr fotografisane su nasmejane u restoranu Kasita del Kampo. Glumica je stavila venčani prsten na prst svoje partnerke, poljubila je i zagrlila, što je ovekovečeno fotografijama. Za ovaj poseban trenutak, Kristen Stjuart nosila je suknju i top, uz crne cipele, dok joj je kosa bila puštena. Dilan Mejеr opredelila se za lepršavu haljinu, crne mokasine i visoki rep vezan mašnom.

Dilan Mejеr je na svom Instagram nalogu otkrila prve fotografije sa svog tajnog venčanja sa Kristen Stjuart koje se odigralo u aprilu prošle godine.

Kristen Stjuart i Dilan Mejеr prvi put su viđene zajedno u avgustu 2019. godine, kada su fotografisane kako se ljube u Njujorku. Njih dve započele su vezu šest godina nakon što su se upoznale na snimanju jednog filma. Svoju romansu zvanično su potvrdile u oktobru 2019. godine, kada je Mejеr objavila fotografiju na kojoj se ljubi sa Stjuartovom.

Veridba je usledila 2021. godine. Gostujući u emisiji "Šou Hauarda Sterna" na radiju SiriusXM, glumica je prvi put govorila o trenutku kada ju je partnerka zaprosila:

"Želela sam da me zaprosi, pa pretpostavljam da sam joj jasno stavila do znanja šta želim, a ona je bila sjajna u vezi s tim. Venčaćemo se, tako će biti."

Kristen Stjuart je ranije javno izjavila da želi da se uda za svoju partnerku Dilan Mejеr. Glumica je u nekoliko navrata pominjala da želi intimno venčanje, daleko od radoznalih pogleda.

"Želim da bude kod kuće. Da bude u Los Anđelesu kako bi svi mogli da dođu. Ne želim da nas neko isprati do oltara. Želim da izgovorimo zavete, a zatim da se zabavimo. To je jednostavno odličan razlog da budemo zajedno i kažemo 'volim te' pred svim našim prijateljima", rekla je Kristen Stjuart u emisiji "Šou Hauarda Sterna".

Kristen Stjuart je u intervjuu za magazin Rolingstoun izjavila da ona i Dilan čine odličan tim i kada je reč o poslu.

"Dilan i ja pišemo nešto, tako da prva tri sata dobro funkcionišemo. Naši mozgovi tada dobro rade. Kada se ona uselila u ovu kuću, nismo imale zavese, imale smo tri viljuške i nikada nismo pile kafu, a ja sam bila u fazonu: 'Ne spavam.' Ona mi kaže: 'Ujutru piješ kafu i radiš, živa si i budna, a noću navlačiš zavese.'"

(Kurir.rs/Žena)

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