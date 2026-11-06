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Tomas Markl, otac Megan Markl, supruge britanskog princa Harija, uhapšen je u petak ujutru na Floridi zbog optužbi povezanih sa materijalima seksualnog zlostavljanja dece, prenosi Associated Press. (AP).

Hapšenje je usledilo nakon izveštaja britanskog tabloida „The Sun“ da je polubrat Megan Markl, prilikom raščišćavanja kuće njihovog oca na Filipinima, pronašao kolekciju fotografija i drugih materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje dece.

Tomas Markl Foto: Profimedia

Megan Markl, supruga princa Harija, nedavno je izjavila da je „duboko potresena“ optužbama da je zbirka takvih materijala pronađena u nekadašnjoj kući njenog oca. Takođe je otkrila da je 2018. godine policiji u Londonu poslato pismo koje je sadržalo „uznemirujuće optužbe“ na njegov račun.

„U tom pismu iznete su uznemirujuće i zabrinjavajuće optužbe protiv mog oca, a dobila sam uveravanja da će one biti istražene“, izjavila je Megan, govoreći o pismu. „Nadam se da sada može da se razume da je, uprkos iskrivljavanju činjenica u pojedinim medijima tokom godina, moje udaljavanje od oca i odluka da mu ne dozvolim kontakt sa našom decom imala samo jedan razlog – da ih zaštitim.“

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Profimedia

Megan, američka državljanka koja je glumila u američkoj televizijskoj seriji „Suits“, udala se za princa Harija u zamku Vindzor 2018. godine. Imaju dvoje dece, princa Arčija i princezu Lilibet.

Njen otac, penzionisani direktor televizijske rasvete i fotografije, nije prisustvovao venčanju, što je izazvalo veliku pažnju britanskih medija i brojne napise o narušenim odnosima između Megan i njenog oca.

Tomas Markl stariji živeo je na Filipinima ranije ove godine, kada je doživeo moždani udar i ostao bez leve noge, koja mu je amputirana. Zbog toga je bio primoran da se vrati u Sjedinjene Američke Države.

Britanski tabloid „The Sun“ objavio je da je Tomas Markl mlađi nedavno, prilikom raščišćavanja nekadašnje kuće svog oca u gradu Sebu na Filipinima, u kutijama pronašao „stotine, ako ne i hiljade“ fotografija i drugih materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje dece.

Tomas Markl mlađi, brat Megan Markl Foto: Profimedia

Markl mlađi rekao je za ovaj list da je o pronađenim materijalima obavestio policiju na Filipinima, kao i da je kontaktirao FBI.

„Godinama sam ga podržavao, brinuo o njemu i pomagao mu, ali tome je sada kraj. Više nikada neću razgovarati sa ocem, osim ako ne budem pozvan da svedočim protiv njega“, izjavio je Tomas Markl mlađi za „The Sun“.

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