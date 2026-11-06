ne želi da njegovo ime dospe u javnost

ne želi da njegovo ime dospe u javnost

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Poznata ličnost koja krije identitet zatražila je od Višeg suda da spreči dve medijske kuće da objave njen identitet, kao i navode da je godinama zloupotrebljavala svoj status za „neprimerene seksualne odnose sa velikim brojem devojaka i mladih žena“.

Neimenovani muškarac zatražio je sudsku zabranu, a njegov pravni tim je u utorak, prvog dana suđenja, izjavio da bi ga svaka objava „vrlo verovatno mogla navesti na samoubistvo“, piše BBC. Njegovi advokati istakli su da tako drastična reakcija ne bi bila posledica bilo kakvog nedela, već straha od „osude u medijima“.

Nepoznati muškarac negira da je zloupotrebio „svoju moć i položaj poznate ličnosti kako bi stupao u kontakt sa mladim ženama i tinejdžerkama i sa njima stvarao odnose s ciljem da ostvari seksualne odnose“.

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Pravni zastupnici medijskih kompanija ITN i Guardian News and Media izjavili su da se „rizik od samoubistva“ kod ove poznate ličnosti može ublažiti i da ne postoji opravdan osnov za „sprečavanje objavljivanja novinarskih sadržaja od javnog interesa“. Na prvom ročištu učestvovali su i lekari, koji su u svom izveštaju naveli da bi bolničko lečenje moglo da dovede do „značajnog, ali ne i potpunog smanjenja rizika“, kao i da takav tretman ima „realan potencijal da umanji opasnost“.

Sudija Metju Niklin izjavio je da postoji „značajan javni interes“ za ovaj postupak i da je reč o „teškom i važnom slučaju“.

Iako je anonimna zvezda zatražila zabranu objavljivanja i negirala optužbe, njen zahtev je odbijen. Međutim, sudija je napomenuo da privremena zabrana otkrivanja identiteta muškarca i objavljivanja spornih navoda mora da ostane na snazi kako bi mu se omogućilo da uloži žalbu na presudu.

„Sud nije utvrdio da li su optužbe, odnosno bilo koja od njih, istinite. Odbacivanje tužbe ne znači da sud odobrava bilo kakvu objavu koju bi tuženi mogli da odluče da objave“, naveo je sudija, dodajući da je muškarac u više navrata izjavio da namerava da izvrši samoubistvo ukoliko navodi budu javno objavljeni i da njegove reči treba shvatiti ozbiljno.

Foto: Shutterstock

Sudija je naglasio i da predmet ovog postupka nije utvrđivanje istinitosti navoda o seksualnom nedoličnom ponašanju.

ITN i Guardian naveli su da smatraju da je u javnom interesu objaviti optužbe da je ovaj muškarac iskoristio status poznate ličnosti kako bi stupio, ili pokušao da stupi, u neprimerene odnose sa svojim žrtvama. Medijske kuće istakle su da je njihova istraga obuhvatila razgovore sa više od 100 ljudi, među kojima je bilo više od 30 izvora sa neposrednim saznanjima, kao i pregled tada nastalih dokumenata.

Prema najnovijim informacijama, muškarac se bori da njegov identitet ne bude otkriven jer strahuje da bi optužbe mogle da unište njegov odnos sa sinom. Neimenovani muškarac, u sudskim dokumentima označen kao „PPT“, rekao je svom advokatu da mu je odnos sa detetom izuzetno važan i da bi objavljivanje navoda moglo da dovede do toga da se ta veza „izgubi ili ozbiljno naruši“.

Njegov pravni tim izneo je argument da bi njegova smrt, samopovređivanje ili dugotrajno psihijatrijsko lečenje u bolnici takođe imali razorne posledice po njegovog sina.

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