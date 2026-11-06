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Ljubitelji „Sumrak sage“ imaju veliki razlog za uzbuđenje jer se priča o vampiru Edvardu Kalenu vraća na male ekrane, i to u potpuno novom formatu. Kompanija Lionsgate potvrdila je da je Netflix naručio čak dve sezone animirane serije „Midnight Sun“, čime je ovaj projekat dobio značajnu podršku još pre nego što je prva epizoda stigla na platformu.

Vest je potvrđena 5. novembra, tokom predstavljanja poslovnih rezultata kompanije Lionsgate, kada je Kevin Begs, predsednik televizijske grupacije ovog studija, otkrio da je postignut dogovor o produkciji dve sezone. Reč je o projektu koji je prvi put najavljen još u septembru 2024. godine, a koji će ponovo oživeti svet koji je osvojio milione čitalaca i gledalaca širom sveta.

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Nova serija zasnovana je na romanu „Midnight Sun“ Stefani Majer iz 2020. godine, koji donosi drugačiji pogled na dobro poznatu priču iz „Sumrak sage“. Za razliku od originalnog romana „Sumrak“, u kojem događaje pratimo iz perspektive Bele Svon, ovoga puta glavni pripovedač je Edvard Kalен. Gledaoci će tako dobiti priliku da upoznaju njegove misli, unutrašnje borbe i dožive početak ljubavne priče iz ugla misterioznog vampira.

Dve sezone unapred, ali kada stiže na Netflix?

Odluka da se odmah naruče dve sezone posebno je značajna jer Netflix najčešće odlučuje o nastavku serija tek nakon što proceni rezultate prve sezone. Kod animiranih projekata, čija produkcija može da traje godinama, ovakav dogovor omogućava kontinuitet rada i smanjuje mogućnost dugog čekanja između sezona.

Stefani Majer Foto: AKM Images / Backgrid USA / Profimedia

Begs je tokom predstavljanja rezultata istakao da Stefani Majer ima veliko interesovanje za televizijski format, a posebno za animaciju, što je direktno uticalo na nastanak adaptacije. Dodao je da Lionsgate ima velika očekivanja od serije i da je vidi kao nastavak i proširenje univerzuma „Sumraka“.

Ovakva odluka otvara i pitanje koliko će prostora autori posvetiti Edvardovoj verziji događaja. Roman „Midnight Sun“ znatno je obimniji od prvog dela „Sumrak sage“, pa bi dve sezone mogle da omoguće detaljnije prenošenje njegove priče. Ipak, za sada nije poznato da li će druga sezona ostati isključivo u okvirima knjige ili će doneti i nove sadržaje.

Ko stoji iza nove serije?

Na projektu radi ekipa koja poznaje svet „Sumrak sage“, a u kreativnom procesu učestvuje i sama autorka Stefani Majer, koja je angažovana kao izvršna producentkinja. Među producentima su i Marti Bouen, Vik Godfri, Erik Fajg, Megan Hibert i Emili Visink.

Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Poznato je i ko će voditi produkciju. Šou-runnerka serije je Sinad Dejli, dok je Lin Vang angažovana kao nadzorna rediteljka.

Ipak, jedno od najvažnijih pitanja za fanove i dalje nema odgovor – ko će pozajmiti glasove glavnim junacima? Za sada nije objavljena glumačka postava, a posebno se čeka informacija o tome ko će tumačiti Edvarda i Belu. Ranije je započeta potraga za glumcima koji bi pozajmili glasove Džejkobu Bleku i njegovom ocu Biliju, ali konkretna imena još nisu saopštena.

Važno je naglasiti da se ne očekuje povratak Roberta Patinsona i Kristen Stjuart, koji su u filmskoj franšizi oživeli Edvarda i Belu.

Premijera tek 2027. ili 2028. godine?

Netflix još nije objavio datum premijere, ali ranije dostupne informacije o produkciji ukazuju na to da će publika morati da se strpi. Prema nezvaničnom produkcionom rasporedu, rad na seriji planiran je od avgusta 2026. do maja 2027. godine, a Los Anđeles je predviđen kao centar za snimanje glasova i produkciju.

Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Zbog toga se kao najraniji mogući termin prikazivanja pominje kraj 2027. godine, dok je 2028. trenutno realnija procena. To, međutim, nije zvanično potvrđen datum.

Dobra vest za ljubitelje „Sumrak sage“ jeste da je druga sezona već obezbeđena, pa neće morati da strepe od toga da li će priča dobiti nastavak. Posle više od decenije od završetka filmskog serijala, svet Bele Svon i Edvarda Kalena tako dobija novu priliku da osvoji publiku.

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