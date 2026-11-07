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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan ima iznenađenje za Fariju Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 112. epizode

Sultan Murat donosi odluku koja će uzdrmati dvor i celu državu. Nakon što je oslobodio brata Kasima, pokušava da se izbori sa posledicama svojih odluka, ali njegova majka ne može da sakrije zabrinutost zbog sve veće surovosti kojom vlada. U međuvremenu, Farija se suočava sa bolom zbog gubitka nerođenog deteta, a njena potraga za krivcem vodi je do opasnog sukoba sa sultanijom Ajše.

Iako je Murat uveren da je pravda zadovoljena, pogubljenje desetine ljudi koji su bili prisutni tokom napada na Fariju izaziva ogorčenje u prestonici. Nezadovoljstvo naroda postaje prilika koju Gulbahar i Sinan-paša žele da iskoriste. Sultanija Kosem upozorava sina da bi njegove odluke mogle da ugroze i njegov ugled i vlast, ali Murat ne namerava da odustane od svoje volje. Istovremeno, Ibrahim ne želi da oprosti Bajazitu, koga smatra odgovornim za Kasimovu situaciju.

Murat se poverava majci da ne želi da ga se braća boje Foto: umut volkan kincir

Dok se protivnici udružuju i kuju plan kako da okrenu narod protiv Murata, on odlučuje da se venča sa princezom Farijom i ukazom o tome obaveštava javno sve u palati. Njih dvoje sklapaju brak, a Murat jasno stavlja do znanja da je princeza sada njegova zakonita supruga. Međutim, ovakav potez je razbesneo njegovu majku, koja nije ni bila obaveštena o venčanju.

Suočena sa sinovljevim postupcima i njegovim odbijanjem da posluša njene savete, Kosem shvata da više ne može da ostane po strani. Odlučuje da ponovo preuzme kontrolu nad državnim poslovima, makar i iz senke. Da li će uspeti da zaustavi Murata i spreči da se nezadovoljstvo naroda pretvori u pobunu?

Sultan je odlučio da se oženi Farijom Foto: umut volkan kincir

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