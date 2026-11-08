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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Ajše je očajna zbog Muratovog braka sa Farijom Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 113. epizode

Muratov brak sa Farijom izaziva veliki talas nezadovoljstva u prestonici. Sultanija Ajše ne može da prihvati činjenicu da se Murat oženio drugom ženom, a povređena i ponižena, od njega zahteva objašnjenje. Ni Kosem ne krije koliko ju je sinovljeva odluka razočarala, posebno jer je za venčanje saznala poslednja. Ipak, Farija je sada zvanično sultanova supruga i dobija mesto u haremu i svoje odaje, što dodatno komplikuje odnose na dvoru.

U međuvremenu, posledice Muratovih pogubljenja sve su vidljivije. Porodice stradalih izlaze na ulice, traže pravdu i pomoć, dok se nezadovoljstvo širi i među janičarima, koji su ogorčeni jer ih sultan ne vodi u pohod. Pojedini vojnici počinju da uzimaju novac od trgovaca, a situacija preti da izmakne kontroli. Protivnici Murata koriste bes naroda kako bi dodatno narušili njegov ugled i oslabili njegovu vlast.

Darija je dobila svoje odaje i upisana je u haremske knjige Foto: umut volkan kincir

Dok se prestonica suočava sa sve većim nemirima, Kosem odlučuje da lično pomogne porodicama pogubljenih. Obećava udovicama novčanu pomoć, školovanje za siročad i podršku onima koji žele da zasnuju porodice. Time pokušava da ublaži posledice sinovljevih odluka, ali i da povrati poverenje naroda. Murat, međutim, ne pokazuje razumevanje za nezadovoljstvo podanika. Ponovo je izašao na ulice i posmatrao haos koji je nastao, zahtevajući od šejhul-islama da umiri narod i pozove na poslušnost.

Istovremeno, odnosi na dvoru postaju sve napetiji. Farija se suočava sa ponižavanjem od strane Kosem, dok Ajše teško podnosi Muratov novi brak. Ester pokušava da se približi ranjenom silahtaru, ali je on odbija, a ni Gevherhan ne uspeva da sakrije svoja osećanja prema njemu, iako ga odbija S druge strane, Kasim saznaje od Ibrahima da je Bajazit kriv za situaciju u kojoj se našao, što će dovoesti do mržnje među braćom i ozbiljnih posledica u budućnosti.

Ester pokušava da sazna u koga je silahtar zaljubljen Foto: umut volkan kincir

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