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Tomas Markl (82), otac vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, s kojom već godinama ne razgovara, pušten je na slobodu uz kauciju nakon što je u petak uhapšen zbog sumnje na posedovanje dečje pornografije.

Agenti FBI-a priveli su ga u domu za starije osobe u Lejklendu na Floridi, a hapšenje je usledilo nakon istrage tokom koje su pronađene fotografije seksualnog zlostavljanja dece, uključujući i one na kojima se, prema tvrdnjama istražitelja, nalazi sam Markl s maloletnim devojčicama.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Markl je istog dana poslepodne izveden pred savezni sud u Tampi, gde je u sudnicu dovezen u invalidskim kolicima. Na prvom ročištu nije se izjasnio o krivici, a sud mu je odobrio povratak u dom za starije uz određena ograničenja, uključujući elektronski nadzor.

Šta je dovelo do hapšenja?

Istraga je pokrenuta nakon što su američke vlasti u oktobru ove godine primile informacije o sumnjivim fotografijama pronađenim među Marklovim stvarima na Filipinima, gde je ranije živeo. Prema medijskim izveštajima, na sporne materijale upozorio je njegov sin Tomas Markle Mlađi, Meganin polubrat.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Profimedia

Istražitelji su potom došli do podataka o dvama skladišnim prostorima na području Los Anđelesa, koje je Markl iznajmljivao još od 2008. godine. Nakon što su pribavili sudske naloge, agenti FBI-a pretražili su oba skladišta i zaplenili približno 78 predmeta, među kojima su bili fotografski negativi, dijapozitivi i knjige sa sadržajem za koji se sumnja da prikazuje seksualno zlostavljanje dece.

Prema dokumentaciji američkog Ministarstva pravosuđa, na dvema fotografijama navodno se vidi odrasli muškarac, kojeg je jedan svedok identifikovao kao Markla, s golom devojčicom pretpubertetskog uzrasta. Na trećoj fotografiji prikazana je gola devojčica u prostoriji za koju istražitelji veruju da bi mogla biti deo hotelskog objekta na Filipinima.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Profimedia

Pronađene su i dodatne fotografije na kojima se Markl, kako tvrde istražitelji, pojavljuje s decom u različitim stepenima razodevenosti.

Preti mu do 20 godina zatvora

Na hapšenje se oglasio i direktor FBI-a Kaš Pejtel, poručivši da će agencija upotrebiti sve raspoložive resurse kako bi zaštitila decu i procesuirala osobe osumnjičene za njihovo seksualno iskorišćavanje.

Markl je ranije odlučno odbacio optužbe, nazivajući ih "bolesnim lažima", te tvrdio da nikada nije preuzimao takav sadržaj.

Megan Markl Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Protiv njega je zasad podignuta savezna krivična prijava zbog posedovanja dečje pornografije. Ako bude proglašen krivim, preti mu kazna do 20 godina zatvora.

Megan Markl, koja je s ocem prekinula odnose pre gotovo deset godina, ranije je izjavila da je duboko potresena optužbama koje su se pojavile protiv njega. Objasnila je i da su ona i princ Hari odlučili da ne dopuste ocu kontakt s njihovom decom kako bi ih zaštitili.

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