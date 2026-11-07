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Sofija Juričan, naša poznata glumica,u 45. godini je rodila blizance Momčila i Đurđu, a sada je na Instagramu objavilja dirljiv kadar svojih mališana.

Na objavljenoj fotografiji vidi se kako brat i sestra bezbrižno uživaju unutar dečje ogradice, okruženi igračkama. Uz zvuke muzike i posebnu oznaku na objavi, glumica Sofija Juričan je sa ponosom prikazala radosne trenutke svojih mališana, koji su napunili osam meseci.

Foto: screenshot instagram

Ovaj emotivni porodični prizor brzo je privukao veliku pažnju i izazvao brojne raznežene reakcije njenih pratilaca.

Sreća nakon teškog perioda

Iza Sofije je turbulentan emotivni period. Glumica je čitavu deceniju provela sa kolegom Radomirom Nikolićem, od čega su osam godina bili u braku. Nakon duge borbe da sačuvaju zajednicu, odlučili su da stave tačku na svoj odnos i svako je krenuo svojim putem. Sofija, koja inače retko govori o svom privatnom životu, nikada nije želela javno da detaljiše o krahu braka, ističući da je to isključivo njena intimna stvar.

U galeriji pogledajte kako je glumica Sofija Juričan svoje blizance izvela u šetnju:

1/5 Vidi galeriju Sofija Juričan izvela blizance u šetnju Foto: Printscreen/ Instagram/ sofijajurican

​Međutim, kada je u njen život ušla nova ljubav, glumica nije krila radost. Sreću je stidljivo, ali ponosno delila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, a sada je njihova ljubav krunisana na najlepši mogući način – dolaskom sina i ćerke.

​Mir porodičnog doma

Sofija je u retkim intervjuima u kojima je govorila o svakodnevici isticala koliko joj prija miran život van svetla reflektora i pozorišnih dasaka Ateljea 212.

​"Spremam kuću, volim da kuvam. Dve godine nisam kupila hleb, stalno mesim. Sa psom idem u šetnju, vikendom smo često na Adi", ispričala je ranije glumica opisujući svoju rutinu.

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