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Glumac Silvester Stalone progovorio je o počecima svog dugogodišnjeg sukoba s kolegom Arnoldom Švarcenegerom. Gostujući u podkastu "The Rest Is Entertainment", Stalone je rekao da su on i Švarceneger od samog početka bili u "neprijateljskom odnosu", a sve zato što su obojica htela da budu vodeća imena akcionog žanra.

Prisetio se kako je znao da će Arnold "biti problem", te da ga je glumac jednom prilikom, na dodeli Zlatnih globusa, gledao popreko. Sledeći put kad su se susreli, Stalone je bacio vazu s cvećem na njega. "Ponašao sam se kao da slavim, u stilu: ‘Jupi‘. Time je rukavica bačena - sukob je počeo", ispričao je glumac.

Stalone je dodao da je njegov suparnik bio prirodno neprijateljski raspoložen, da su obojica bili fizički jaki, te da su voleli da izazivaju jedan drugog.

"Bilo je vrlo napeto, verujte mi – u čemu sam zapravo uživao. Jer što sam ga više ljutio, to je on više ljutio mene, pa smo se sve žešće nadmetali u stvaranju sledećeg akcionog filma – veći nož, glasnije oružje, više mrtvih, ovo-ono, bolja lokacija. Sve je to neprestano eskaliralo", prisetio se Stalone.

Foto: Jared Siskin / Getty images / Profimedia

Zvezda "Rokija" izjavila je da je njihov takmičarski duh bio toliko snažan da, kada su 1991. godine, kao deo grupe slavnih osnivača i ulagača, pokrenuli lanac restorana "Planet Hollywood", nisu mogli da podnesu da se zajedno nađu na istoj sceni tokom promotivnih aktivnosti.

Njihova svađa trajala je 20 godina, sve dok Švarceneger nije ušao u politiku i 2003. se kandidovao za guvernera Kalifornije i pobedio na izborima. Stalone se prisetio kako je naišao na svog kolegu u prodavnici cigareta, te da su se pomirili, napomenuvši da više nisu suparnici u filmskoj industriji. Ispričao je kako su zajedno popušili cigaru, a i danas su vrlo dobri prijatelji.

Arnold Švarceneger otkrio je detalj o svom razvodu Foto: Markus Schreiber/AP

"Uvek ćemo biti konkurentni. Takva je jednostavno naša priroda i u tome uživam. Više nismo finansijski toliko konkurentni... to je davna prošlost. To je nešto što se više nikada neće ponoviti - situacija u kojoj se dva glumca u istom žanru doslovno nadmeću, kako na ekranu, tako i van njega", zaključio je glumac, koji je nedavno progovorio o fizičkom danku koji je njegova desetljećima duga karijera ostavila.

U intervjuu za Fox News Digital otkrio je da je tokom snimanja "Plaćenika" 2010. godine povredio leđa, vrat i ramena.

Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

"Povredio sam se mnogo, mnogo puta, ali nakon filma ‘Plaćenici‘ završio sam s devet operacija leđa i tri operacije spajanja pršljenova na vratu. Oba ramena su mi bila potpuno uništena. Bilo je brutalno. Mislim da sam idiot što sam to radio. Da li sam ponosan što sam se sav polomio? Ma dajte, naravno da ne", rekao je.

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