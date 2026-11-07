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Poznati glumac Vuk Kostić od samog početka karijere nosi titulu miljenika ženskog dela publike, dok njegov privatni život ne prestaje da intrigira javnost. Iako veoma retko i nerado govori o svojoj intimi, glumac je jednom prilikom otvoreno progovorio o svom ukusu i bez ustručavanja izneo oštar stav o estetskim korekcijama kod pripadnica lepšeg pola.

Tom prilikom je jasno poručio da ga veštački izgled nimalo ne privlači: "Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati decu i ići pred staru majku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna“.

Vuk Kostić Foto: Damir Dervišagić

Očigledno dosledan svojim principima i želji za mirom van kamera, Kostić se, prema navodima domaćih medija, pre nekoliko meseci tajno oženio i postao otac. Izabranica sa kojom je popularni glumac zasnovao porodicu ne bavi se javnim poslom i uspešno se drži podalje od očiju javnosti.

"Ne znam ko mu je ta žena"

Iako ga viđaju u opuštenim izdanjima, identitet njegove supruge, kao i sami detalji svadbe, ostali su nepoznanica za čitav kraj. Prvi komšija glumca je o tajnom venčanju izjavio:

U galeriji pogledajte kako izgleda vikendica Vuka Kostića na selu:

1/7 Vidi galeriju Vikendica Vuka Kostića na Mokroj Gori je pravi raj na zemlji. Foto: Printscreen/Instagram/vukkosticbadza

"Ne znam ko mu je ta žena, niko od komšija nije ni znao da se desilo to venčanje, odnosno gde je bilo, ali verovatno su namenski sve to sakrili“.

Isti sused je potom prokomentarisao i zbog čega smatra da nije bilo potrebe za skrivanjem tako lepih vesti:

Vuk Kostić Foto: ATAIMAGES

"Glumci u poslednje vreme imaju ili neke afere, ili se razvode. Evo sad da čujemo da se desila svadba, Vuku svaka čast, ali mi nije jasno što se to toliko krije. Ne treba da se krije, to su sve lepe stvari“.

Uprkos iznenađenju, komšije navode da u potpunosti razumeju Vuka, koji jednostavno ne želi da previše otkriva detalje iz svog privatnog života.

Vuk Kostić Foto: Ana Paunković

Podsetimo, glumac je i sam u ranijim intervjuima otvoreno govorio o tome koliko mu je sticanje porodice važno i da mu je roditeljska uloga bila jedina neostvarena želja:

"Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspešniji. Volim stvari koje imam i negujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge“.

(Kurir.rs/ Blic)

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