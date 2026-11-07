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Na suđenju britanskom komičaru i glumcu Raselu Brendu (51), koji je proglašen krivim za silovanje jedne žene i seksualne napade na još tri,otkriveni su brojni uznemirujući detalji njegovog odnosa prema žrtvama. Među njima se posebno ističe način na koji je u mobilnom telefonu sačuvao broj žene koju je silovao.

Naime, Brend je broj tada 21-godišnje obožavateljke spremio pod slovom "T",što je bila skraćenica za tart, pogrdni engleski izraz za promiskuitetnu ženu. Uz njeno ime dodao je i dve zvezdice, za koje se pretpostavlja da su predstavljale svojevrsnu ocenu. Značenje te oznake razotkriveno je tek 17 godina nakon zločina.

Foto: James Manning / PA Images / Profimedia

Kako piše Daily Mail, tokom suđenja na londonskom Vrhovnom sudu Southwark porotnici su čuli niz potresnih svedočenja žena koje su optužile Brenda za seksualno nasilje.

Komičar, koji se svojevremeno hvalio da mu je cilj da spava s 5000 žena tokom života, navodno je svojim telohraniteljima naređivao da na nastupima postroje obožavateljke kako bi mogao da odabere one koje su mu se svidele.

Rasel Brend Foto: James Manning / PA Images / Profimedia

Jedna od njih bila je i 21-godišnjakinja koju je upoznao 2009. godine nakon nastupa u londonskoj dvorani Hammersmith Apollo. Brend ju je odabrao među okupljenim obožavateljkama, nakon čega su otišli na piće, a potom i iza bine, gde je došlo do seksualnog susreta u kom je učestvovala još jedna devojka.

Mlada žena posle je priznala dečku šta se dogodilo, zbog čega se njihova veza završila. Brend je zatim počeo da joj šalje poruke i obećava da će joj pomoći da prebrodi težak period.

Rasel Brend u sudnici Foto: Justin Griffiths-Williams/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Grliću te i pomoći ti", napisao joj je.

Međutim, kada je došla u njegovu vilu u londonskom Hempstedu, vrednu 2,3 miliona funti, dogodio se stravičan napad.Brend ju je silovao u spavaćoj sobi, a nakon što je počela da krvari, naredio joj je da počisti za sobom dok je on gledao televiziju.

"Imala sam osećaj da ne mogu da govorim ni dišem. Bol je bila strašna. Nisam znala da će to učiniti, o tome uopšte nismo razgovarali", ispričala je tokom svedočenja.

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Najpre sam ga tiho zamolila da prestane, a zatim sam to ponovila nekoliko puta, sve glasnije", dodala je.

Žena je policiji rekla da se prema njoj ponašao "kao prema životinji", a posledice napada osećala je godinama. Prestala je normalno da jede i spava, borila se s depresijom i razvila zavisnost od alkohola.

Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Godinama nakon toga mučila sam samu sebe jer je to bilo jedno od najbolnijih iskustava kroz koja sam ikada prošla", rekla je.

Tokom suđenja otkriveno je i da je Brend u drugim slučajevima seksualno napadao žene koje je tek upoznao, između ostalog u baru, radio-stanici i televizijskom okruženju. Jednu novinarku je, prema njenom svedočenju, pritisnuo uza zid, ljubio je protiv njene volje i dirao joj grudi, dok su ostali prisutni sve posmatrali bez reakcije.

Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Posebno je uznemirujuće što, prema iskazima žrtava, niko od ljudi iz Brendove pratnje nije pokušao da zaustavi njegovo ponašanje.

Tokom sudskog postupka tako je počeo da se otkriva obrazac ponašanja u kom je slavni komičar iskorišćavao svoj status i uticaj, a odbijanje žena nije prihvatao.

Brend je proglašen krivim za silovanje jedne žene i seksualne napade na još tri, a prema pisanju britanskih medija, mogao bi da se suoči i s dodatnim optužbama.

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