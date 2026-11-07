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Met Dejmon je otkrio da je njegova supruga Lusijana 2024. godine imala operaciju aneurizme na mozgu, i to samo nedelju dana pre dodele Oskara. U novom intervjuu za GQ glumac je podelio detalje o teškom periodu za porodicu i objasnio zašto su se uprkos svemu pojavili na proslavi nakon ceremonije.

Dejmon je ispričao da je Lusijana, s kojom je u braku 20 godina, počela da se oseća bolje tek na veče same dodele. Iako nisu mogli da prisustvuju ceremoniji, upravo je ona insistirala da odu na proslavu koja se održavala posle. Glavni razlog bila je griža savesti jer su godinama ranije propustili Oskare na kojima je film "Pokojni" (The Departed), u kom je glumio, osvojio nagradu za najbolji film.

U galeriji pogledajte fotografije meta Dejmona i Lusijane Baroso:

1/15 Vidi galeriju Met Dejmon i Lusijana Baroso Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Žalili su zbog ranije propuštene dodele Oskara

"Sećam se da sam za vreme te dodele snimao scene za 'Bornov ultimatum', pa nisam išao", prisetio se Met. "Tada sam živeo u Majamiju i imali smo bebu. Lusi i ja smo ležali u krevetu, gledali prenos i bili užasno nervozni zbog Martija Skorsezea. Kad je pobedio, skakao sam po spavaćoj sobi od uzbuđenja. Sledeća je bila kategorija za najbolji film, a pobedio je 'Pokojni'."

Glumac je dodao kako su ga idućih nedelja zvali svi iz filma i studija. "Pitali su me: 'Hej, pa gde si ti bio?'. Totalno sam zabrljao", rekao je.

Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

"Sledeći put kad se slično dogodilo bilo je s 'Openhajmerom', ali tada smo prolazili kroz tu strašnu situaciju s aneurizmom moje supruge. Ona je sada potpuno dobro, hvala Bogu, ali operisana je nedelju dana pre Oskara. To je bilo prvo veče da se osećala dovoljno dobro da ustane i da joj se vratila snaga", objasnio je Dejmon.

"Iznenadila me, nabavila je haljinu i otišli smo na žurku jer se setila da prošli put nisam bio tamo. Rekla je: 'Ovaj put idemo'. To je bilo prokleto herojski od nje i jako mi je mnogo značilo", zaključio je.

Met Dejmon sa suprugom Lusijanom Baroso Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Ko je Lusijana Dejmon?

Lusijana se često pojavljuje uz supruga na crvenim tepisima i dodelama nagrada. Par ima četiri ćerke: Aleksiju (27), Isabelu (20), Džiju (17) i Stelu (15). Njihova ljubavna priča započela je na neobičan način, u vreme dok se glumac skrivao od obožavatelja iza šanka u baru gde je ona radila.

Lusijana je tu priču ispričala za Vogue 2018. godine. "Radila sam kao konobarica u South Beachu u Majamiju. On je tamo snimao film i jedne subote uveče filmska ekipa je završila u baru. Počeli su da ga prepoznaju, tražiti fotografije i autograme. Postalo je pomalo agresivno jer su ljudi pili, pa je došao da se sakrije iza mog šanka, samo je hteo da bude tamo i popije piće."

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"Met kaže: 'Video sam te i stvarno sam hteo da razgovaram s tobom'. Pa sam ga zaposlila! Rekla sam mu: 'Slušaj, ako ćeš već da budeš ovde, ne možeš samo da stojiš!'", prepričala je. "Godinama ranije trenirao je za ulogu konobara, pa je počeo da pravi pića. Te večeri mi je zaradio gomilu bakšiša jer su, naravno, svi hteli da ga vide. Pretvorilo se to u jako zabavnu noć i evo nas, 15 godina kasnije!"

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