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Megan Markl i princ Hari neće javno komentarisati hapšenje Tomasa Markla zbog posedovanja dečje pornografije. Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa ostaće po strani u ovom slučaju, kako ekskluzivno saznaje Page Six. Hapšenje se dogodilo samo nekoliko dana pre njihovog prvog putovanja u inostranstvo, zakazanog za 10. novembar. Na upit portala, predstavnik za medije para kratko je poručio: "Nemamo komentara".

Detalji hapšenja i istrage

Federalni agenti uhapsili su 82-godišnjeg Tomasa Markla u petak u domu za starije Maravida u Lejklendu na Floridi, potvrdili su za The Post upućeni izvori. U međuvremenu je Markl pušten na slobodu uz kauciju.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prema saveznoj krivičnoj prijavi u koju je Page Six imao uvid, FBI je dobio dojave od više svedoka. Agenti su 30. oktobra i 4. novembra pretražili dva skladišta na području Los Anđelesa. Vlasti su zaplenile 78 predmeta, među kojima su dijapozitivi, negativi i knjige za koje se sumnja da sadrže materijale seksualnog zlostavljanja dece.

U prijavi se takođe navodi da se Markl pojavljuje na dvema fotografijama s maloletnom devojčicom, a jedan od svedoka prepoznao ga je kao odraslu osobu na tim snimcima.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Izjave tužilaštva i FBI-a

Prvi pomoćnik američkog državnog tužioca Bil Esajli objavio je saopštenje. "Gospodin Markl se tereti za posedovanje materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje dece, uključujući fotografije na kojima je on s maloletnicama. Ove optužbe su izuzetno ozbiljne i gospodina Markla ćemo goniti po najstrožim saveznim zakonima."

Direktor FBI-a Kaš Pejtel izjavio je da je Markl navodno ciljao decu i pokušao da im ukrade detinjstvo. "U saradnji s Ministarstvom pravosuđa naši agenti su brzo reagovali, pronašli eksplicitni materijal i uhapsili gospodina Markla na Floridi. FBI će iskoristiti sve dostupne resurse da zaštiti decu. Nijedan predator koji cilja najmlađe neće biti siguran u ovoj zemlji, niti bilo gde drugde", poručio je Pejtel. Marklu preti kazna do 20 godina saveznog zatvora.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Profimedia

Ranije optužbe i porodični sukobi

Vest je prvi objavio The Sun, za koji je Meganin polubrat Tomas mlađi izjavio: "Kad sam pronašao taj materijal, bio sam užasnut. Nisam imao izbora nego da prijavim sopstvenog oca."

Daily Mail je naknadno izvestio da je jedan od njihovih novinara pronašao "odvratne" materijale u Marklovom napuštenom skladištu u Meksiku. The Sun piše da je Tomasu starijem dijagnostikovana demencija. On je ranije, nakon optužbi sina, sve nazvao "bolesnim lažima".

Foto: Profimedia

Izjava Megan Markl

Megan Markl je objavila da ju je istraga "duboko potresla" i da je za optužbe prvi put saznala još 2018. godine iz pisma poslatog londonskoj policiji.

"Pismo je 2018. godine poslato Metropolitanskoj policiji i Službi za zaštitu kraljevske porodice i diplomata. To pismo kasnije je prosleđeno meni. U njemu su bile teške i uznemirujuće optužbe protiv mog oca, a dobila sam uveravanja da se slučaj istražuje", navela je Megan u izjavi za Page Six.

Megan Markl Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

"Nadam se da je sada jasno zašto sam se distancirala od oca i zašto sam odlučila da ne sme da ima kontakt s našom decom, uprkos tome što su neki mediji godinama iskrivljavali činjenice. Razlog je bio samo jedan: njihova zaštita. Verovala sam da nadležne službe čine isto za druge porodice", zaključila je.

Megan i Hari, koji od avgusta ponovo žive u Engleskoj, uskoro putuju u Brisel. To će biti njihovo prvo zajedničko putovanje nakon povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo.

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