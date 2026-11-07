Megan Markl i princa Harija pitali šta kažu na hapšenje njenog oca zbog dečje pornografije: Evo šta su poručili
Megan Markl i princ Hari neće javno komentarisati hapšenje Tomasa Markla zbog posedovanja dečje pornografije. Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa ostaće po strani u ovom slučaju, kako ekskluzivno saznaje Page Six. Hapšenje se dogodilo samo nekoliko dana pre njihovog prvog putovanja u inostranstvo, zakazanog za 10. novembar. Na upit portala, predstavnik za medije para kratko je poručio: "Nemamo komentara".
Detalji hapšenja i istrage
Federalni agenti uhapsili su 82-godišnjeg Tomasa Markla u petak u domu za starije Maravida u Lejklendu na Floridi, potvrdili su za The Post upućeni izvori. U međuvremenu je Markl pušten na slobodu uz kauciju.
Prema saveznoj krivičnoj prijavi u koju je Page Six imao uvid, FBI je dobio dojave od više svedoka. Agenti su 30. oktobra i 4. novembra pretražili dva skladišta na području Los Anđelesa. Vlasti su zaplenile 78 predmeta, među kojima su dijapozitivi, negativi i knjige za koje se sumnja da sadrže materijale seksualnog zlostavljanja dece.
U prijavi se takođe navodi da se Markl pojavljuje na dvema fotografijama s maloletnom devojčicom, a jedan od svedoka prepoznao ga je kao odraslu osobu na tim snimcima.
Izjave tužilaštva i FBI-a
Prvi pomoćnik američkog državnog tužioca Bil Esajli objavio je saopštenje. "Gospodin Markl se tereti za posedovanje materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje dece, uključujući fotografije na kojima je on s maloletnicama. Ove optužbe su izuzetno ozbiljne i gospodina Markla ćemo goniti po najstrožim saveznim zakonima."
Direktor FBI-a Kaš Pejtel izjavio je da je Markl navodno ciljao decu i pokušao da im ukrade detinjstvo. "U saradnji s Ministarstvom pravosuđa naši agenti su brzo reagovali, pronašli eksplicitni materijal i uhapsili gospodina Markla na Floridi. FBI će iskoristiti sve dostupne resurse da zaštiti decu. Nijedan predator koji cilja najmlađe neće biti siguran u ovoj zemlji, niti bilo gde drugde", poručio je Pejtel. Marklu preti kazna do 20 godina saveznog zatvora.
Ranije optužbe i porodični sukobi
Vest je prvi objavio The Sun, za koji je Meganin polubrat Tomas mlađi izjavio: "Kad sam pronašao taj materijal, bio sam užasnut. Nisam imao izbora nego da prijavim sopstvenog oca."
Daily Mail je naknadno izvestio da je jedan od njihovih novinara pronašao "odvratne" materijale u Marklovom napuštenom skladištu u Meksiku. The Sun piše da je Tomasu starijem dijagnostikovana demencija. On je ranije, nakon optužbi sina, sve nazvao "bolesnim lažima".
Izjava Megan Markl
Megan Markl je objavila da ju je istraga "duboko potresla" i da je za optužbe prvi put saznala još 2018. godine iz pisma poslatog londonskoj policiji.
"Pismo je 2018. godine poslato Metropolitanskoj policiji i Službi za zaštitu kraljevske porodice i diplomata. To pismo kasnije je prosleđeno meni. U njemu su bile teške i uznemirujuće optužbe protiv mog oca, a dobila sam uveravanja da se slučaj istražuje", navela je Megan u izjavi za Page Six.
"Nadam se da je sada jasno zašto sam se distancirala od oca i zašto sam odlučila da ne sme da ima kontakt s našom decom, uprkos tome što su neki mediji godinama iskrivljavali činjenice. Razlog je bio samo jedan: njihova zaštita. Verovala sam da nadležne službe čine isto za druge porodice", zaključila je.
Megan i Hari, koji od avgusta ponovo žive u Engleskoj, uskoro putuju u Brisel. To će biti njihovo prvo zajedničko putovanje nakon povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo.
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