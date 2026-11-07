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Slavni britanski kuvar Džejmi Oliver, koji je decenijama pripremao jela pred milionskom publikom, najavio je povlačenje s televizije. Oliver kaže da ima drugačije planove za budućnost i želi da se vrati svojim korenima, piše heute.at.

Oliver je u početku karijere samo želeo da kuva, ali nakon što ga je otkrila televizija, postao je globalno poznat. Sada, nakon gotovo tri decenije, razmišlja o mirnijem životu. "Na neki način su me ukrali iz kuhinje da bih postao 'Džejmi Oliver'", rekao je 51-godišnji kuvar u emisiji "Doručak kod mene" na austrijskom radiju Ö3.

Prisetio se kako je radio u londonskom restoranu "River Cafe" kada ga je uočila ekipa BBC-ja. Ubrzo je usledila emisija "Goli kuvar", koja mu je promenila život. "Osećam da bih voleo da se povučem iz javnosti", otvoreno je rekao u razgovoru s voditeljkom Klaudijom Stokl.

Želi da se vrati za šporet

Oliver ima jasan plan za budućnost. "U sledećih nekoliko godina nameravam da se povučem iz nekih uloga koje sam dosad imao, kao što su televizijski poslovi", najavio je. Njegov cilj je manje televizije i odgovornosti, a više vremena za kuvanje. "Sa 60 godina želim da ponovo budem u restoranskoj kuhinji i kuvam za 50 ljudi", objasnio je.

Džejmi Oliver Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Njegov odlazak s javne scene ipak neće biti trenutan. Ove godine ponovo je pokrenuo svoj lanac restorana "Jamie's Italian", koji je 2019. bankrotirao, otvaranjem nove lokacije u Londonu. Kaže da je iz stečaja naučio važne lekcije o troškovima najma, upravljanju osobljem i važnosti održivog poslovnog modela.

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