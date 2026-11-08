Milijarderu u jednom danu ubili troje dece: Godinu dana kasnije stigla je neverovatna vest
Danski milijarder Anders Holč Povlsen (54) jedan je od najbogatijih ljudi Evrope. Uspešan je preduzetnik i vlasnik modnog carstva Bestseller, pod čijim okriljem posluju poznati brendovi poput Jack & Jonesa i Vero Mode.
Ima i velike udele u internet modnim trgovinama ASOS i Zalando, a njegovo bogatstvo se procenjuje na više milijardi dolara.
Ipak, iza poslovnog uspeha i ogromnog bogatstvakrije se jedna od najpotresnijih porodičnih priča.
Naime, u aprilu 2019. godine Anders je sa suprugom An Storm Pedersen i njihovo četvoro dece boravio na odmoru na Šri Lanki. Porodica je uskršnje praznike provodila u luksuznom hotelu "Shangri-La" u Kolombu, ne sluteći da će se njihovo putovanje pretvoriti u nezamislivu tragediju.
Na Uskrs, 21. aprila, Šri Lanku je pogodio niz koordinisanih terorističkih napada na crkve i luksuzne hotele, u kojima je život izgubilo više od 250 ljudi.
Među žrtvama je bilo i troje od četvoro dece danskog milijardera. Poginule su njegove ćerka Alma (15) i Agnes (12) i petogodišnji sin Alfred, dok je njihova sestra Astrid preživela.
Samo nekoliko dana pre napada Alma je na društvenim mrežama objavila fotografiju svoje braće i sestara s odmora. Na fotografiji su Astrid, Agnes i Alfred pozirali pored bazena okruženog palmama, a Alma ih je u opisu od milja nazvala svojim "trima malim medvedićima".
Nakon tragedije oglasio se portparol njegove kompanije Bestseller, potvrdivši da je porodica izgubila troje dece i zamolivši javnost da poštuje njihovu privatnost. Hiljade ljudi, među kojima su bili i današnji kralj Frederik X, kraljica Meri i njihovo četvoro dece, prisustvovali su sahrani.
Usledili su meseci nezamislive tuge, a Anders i An povukli su se iz javnosti kako bi se nosili s gubitkom.
Međutim, manje od godinu dana nakon tragedije u njihovu porodicu su stigle dve devojčice.
Dana 11. marta 2020. An je rodila bliznakinje, a srećnu vest javnosti je prenela lična sekretarka porodice Kristine Monster.
"An i Anders Holč Povlsen postali su roditelji dveju zdravih devojčica, nakon uredne trudnoće i porođaja bez komplikacija. Porodica je svim srcem dočekala ta dva mala čuda. Uzbuđeni su što će upoznavati devojčice i što su stigle kao potvrda života", stajalo je u saopštenju.
Rođenje bliznakinja donelo je novu radost u porodicu koja je samo nekoliko meseci ranije doživela nezamisliv gubitak. Iako ništa nije moglo da nadomesti Almu, Agnes i Alfreda, dolazak devojčica označio je novo poglavlje u njihovom životu.
Povlsen je inače poznat po tome što izuzetno retko govori o privatnom životu, uprkos tome što pripada samom vrhu evropskog poslovnog sveta.
Njegovi roditelji osnovali su kompaniju Bestseller 1975. godine, a Anders je njeno vođstvo preuzeo kada je imao samo 28 godina. S vremenom je porodični posao prerastao u međunarodno modno carstvo.
Osim po ulaganjima u modnu industriju, poznat je i kao jedan od najvećih privatnih zemljoposednika u Škotskoj, gde poseduje ogromna imanja na kojima se sprovode projekti obnove prirode i očuvanja životne sredine, a u svom vlasništvu ima i fudbalski klub Midtjylland.
Sa suprugom An živi povučeno, a porodica svoju privatnost nastoji da zaštiti od medijske pažnje.
Njegova životna priča podsetnik je na to da ni milijarde na računu ne mogu da zaštite čoveka od najvećih životnih tragedija. I dok je u poslovnom svetu ostvario gotovo sve što je mogao da poželi, najteži gubitak njegovog života ostao je onaj koji se novcem nikada ne može nadoknaditi.
(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)
Video: "Čovek osnovao menjačnicu pa postao milijarder"