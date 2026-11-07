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Advokat iz Las Vegasa Majkl Sanft, koji je branio Duana „Kifa Dija“ Dejvisa, osuđenog za ubistvo legendarnog repera Tupaka Šakura, pronađen je mrtav u svom domu u petak ujutru. Imao je 55 godina.

Sanftova smrt dogodila se svega nekoliko dana nakon što je Dejvis najavio da će uložiti žalbu na presudu kojom je osuđen na 40 godina do doživotnog zatvora.

Prema pisanju američkih medija, obaveštenje o žalbi podneto je u petak, 30. oktobra. Dejvis (63) osuđen je 13. oktobra zbog ubistva prvog stepena uz upotrebu smrtonosnog oružja, zbog svoje uloge u ubistvu Šakura 1996. godine.

Foto: POOL / Getty images / Profimedia

Uzrok smrti još nije poznat

Dejvis je optužen nakon što je davao intervjue i objavio memoare 2019. godine, u kojima je opisao svoju ulogu u pucnjavi. On je jedina osoba koja je ikada optužena za ubistvo čuvenog repera.

Sanft je ranije govorio o slučaju, koji je preuzeo bez novčane nadoknade.

„Ne vidim šta sam mogao drugačije da uradim“, izjavio je advokat.

Kancelarija mrtvozornika okruga Klark saopštila je da se uzrok i način Sanftove smrti još utvrđuju, prenosi „Las Vegas rivju džornal“. Policija je, međutim, navela da smrt za sada ne deluje sumnjivo.

Posle presude razgovarao je sa svojim klijentom

Sanft se prisetio razgovora sa Dejvisom nakon što je porota donela presudu. Priznao je da je bio veoma razočaran odlukom sudskog veća.

„Podsetio me je da je ovo tek prva faza“, rekao je Sanft, prenosi Foks 5.

Advokat je otkrio i kako je Dejvis reagovao na njegovu uznemirenost zbog poraza na sudu.

„Gospodin Dejvis mi je rekao: 'Ne brini, čoveče'. A ja sam mu odgovorio: 'Razumem, mrzim da gubim'“, ispričao je Sanft.

1/5 Vidi galeriju Suđenje Dvejnu Kif Di Dejvisu za smrt Tupak Šakura Foto: POOL / Getty images / Profimedia

Tupak ubijen u pucnjavi na semaforu

Tupak Šakur nalazio se na mestu suvozača u crnom BMW-u, kojim je upravljao muzički mogul Marijon „Sjudž“ Najt, uveče 7. septembra 1996. godine u Las Vegasu.

Kada su se zaustavili na crvenom svetlu, pored njihovog automobila zaustavio se beli kadilak. Ubrzo je počela pucnjava, a reper je pogođen više puta. Preminuo je šest dana kasnije.

Dejvis je u svojim memoarima tvrdio da je želeo osvetu zbog toga što su Tupak i članovi njegove pratnje nekoliko sati ranije pretukli njegovog sestrića Orlanda Andersona.

Prema njegovom opisu događaja, sedeo je na mestu suvozača u kadilaku i dodao pištolj osobi koja se nalazila na zadnjem sedištu, odakle je potom pucano.

Foto: WG/MPI / Film Stills / Profimedia

Porota ga proglasila krivim posle samo tri sata većanja

Dejvis je godinama ranije razgovarao sa detektivima, ali je izbegao krivično gonjenje zahvaljujući sporazumu koji je postigao sa vlastima.

Tokom višenedeljnog suđenja tužilaštvo se u velikoj meri oslanjalo na njegove sopstvene izjave. Nakon devet dana svedočenja u avgustu, porota se povukla na većanje, a samo tri sata kasnije donela je odluku da je kriv.

Sanft je tokom suđenja tvrdio da su Dejvisova priznanja bila lažna i da su optužbe tužilaštva zasnovane upravo na tim izjavama.